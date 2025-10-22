Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии

Теперь предпринимателям еще проще развивать свой бизнес вместе с «Оптима Банком»!

С октября 2025 года по 31 января 2026 года действуют специальные условия для ИП и ОсОО, впервые подключающих прием QR-платежей.

0 процентов комиссия на прием оплат по QR.

Лимит — 1 миллион сомов каждые 30 дней с момента первого платежа (лимит обновляется автоматически).

Льготный период действует три раза по 30 дней.

Быстро, удобно и выгодно — все, чтобы ваш бизнес рос вместе с нами!

Как подключиться

Для ИП: станьте клиентом в Optima Business онлайн — всего за три минуты, не выходя из дома. Расчетный счет для приема платежей откроется автоматически.

Для ОсОО: приходите в офис «Оптима Банка», и специалисты помогут быстро подключить прием QR-платежей.

Простое и выгодное решение для вашего бизнеса — принимайте оплату по QR и экономьте вместе с «Оптима Банком»!