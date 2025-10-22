Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии

Теперь предпринимателям еще проще развивать свой бизнес вместе с «Оптима Банком»!
С октября 2025 года по 31 января 2026 года действуют специальные условия для ИП и ОсОО, впервые подключающих прием QR-платежей.
-
0 процентов комиссия на прием оплат по QR.
-
Лимит — 1 миллион сомов каждые 30 дней с момента первого платежа (лимит обновляется автоматически).
-
Льготный период действует три раза по 30 дней.
Быстро, удобно и выгодно — все, чтобы ваш бизнес рос вместе с нами!
Как подключиться
-
Для ИП: станьте клиентом в Optima Business онлайн — всего за три минуты, не выходя из дома. Расчетный счет для приема платежей откроется автоматически.
-
Для ОсОО: приходите в офис «Оптима Банка», и специалисты помогут быстро подключить прием QR-платежей.