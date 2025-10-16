13:10
Бизнес

Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна

В связи с техническими неполадками на стороне интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются перебои в работе сервисов ОсОО «Газпром Кыргызстан». Из-за этого временно недоступна возможность оплаты газа и услуг через офисы банков, терминалы, банковские приложения и мобильные кошельки.

Специалисты уже работают над устранением возникших сбоев. Восстановление стабильной работы систем ожидается в течение текущего дня.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» просит своих абонентов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. После устранения неполадок работа сервисов оплаты будет возобновлена в штатном режиме.
