Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?

Учредитель ОсОО «ТАНСУ» Ахмед Билал отреагировал на публикацию бывшего партнера Закерьи Тахирова о корпоративном конфликте. Он рассказал свою версию о разногласиях в компании.

Сторонники ОПГ в бизнесе — это недопустимо

В 2021 году Закерья Тахиров инициировал включение в состав участников ОсОО «ТАНСУ» гражданина Фитрята Али. По словам Ахмеда Билала, он известен в криминальных кругах под псевдонимом Махара.

Бизнесмен со ссылкой на данные правоохранительных органов отмечает, что Махара связан с ОПГ Камчи Кольбаева.

Фитряту Али передана доля в размере 5 процентов, что подтверждается соответствующим документом, подчеркивает Ахмед Билал.

Это решение вызвало серьезную обеспокоенность среди коллектива, часть которого приняла решение уволиться.

В ответ на сложившуюся ситуацию сыновья Ахмеда Билала и Махмуда Билалова основали новую компанию с целью сохранения рабочих мест и возможностью для специалистов продолжать трудовую деятельность вне условий, связанных с присутствием члена ОПГ в структуре управления ОсОО «ТАНСУ».

«В связи с этим коллектив ОсОО «ТАНСУ» выражает глубокую признательность за начатую решительную борьбу против организованной преступности в Кыргызской Республике, которую ведут президент Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Благодаря этим усилиям в стране укрепляется сила закона, и граждане обрели возможность открыто заявлять о ранее имевших место противоправных действиях», — отмечается в сообщении.

Ахмед Билал рассказывает, что в рамках этой борьбы 29 мая 2025 года обратился к генерал-полковнику Камчыбеку Ташиеву по данному вопросу. По итогам рассмотрения обращения глава ГКНБ взял вопрос на личный контроль.

В настоящее время ГСУ ГКНБ проводит следственные мероприятия в отношении Закерьи Тахирова и Фитрята Али по факту, который может содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 226 «Рейдерство» УК КР, уточнил Ахмед Билал и добавил, что Фитрят Али находится в розыске.

Фото из интернета. Документы

Вопросы перерегистрации и судебные разбирательства Что касается претензий Тахирова к Министерству юстиции об отказе в перерегистрации, то следует отметить, что в настоящее время продолжаются судебные процессы, инициированные нами с целью оспаривания его предыдущих действий по изменению состава участников и учредительных документов ОсОО «ТАНСУ», пояснил предприниматель.

По его мнению, отказ Минюста в перерегистрации не является необоснованным, а связан с продолжающимися судебными спорами, инициированными для обжалования предыдущих корпоративных действий.

Ахмед Билал говорит, что ранее Закерья Тахиров предпринял попытки неправомерной перерегистрации компании.

По его словам, это включало подачу иска по исключению двух участников ОсОО, Ахмеда Билала с долей 55 процентов, Махмуда Билалова с долей 20 процентов.

«После исключения нас, к тому же без компенсации, мы полагаем, до истечения срока на апелляционное обжалование было получено решение суда, на основании которого Тахиров перерегистрировал компанию полностью на себя.

Мы подали апелляционную жалобу, однако нам отказано в ее удовлетворении. Причиной послужило якобы отсутствие... почтовых квитанций. Служебное расследование, проведенное в суде, подтвердило факт пропажи квитанций из материалов дела», — рассказал Ахмед Билал.

По его словам, в одном из писем председателя Ленинского районного суда Кымбат Архаровой указывалось, что к пропаже мог быть причастен представитель Тахирова. Затем в суде уточнили, что однозначно утверждать о конкретной личности причастного невозможно. Но факт пропажи квитанций остается установленным (соответствующие письма прилагаются).

Несмотря на все препятствия, они с Махмудом Билаловым подали иск о признании перерегистрации недействительной. И постановлением Верховного суда КР она отменена.

«Мы считаем позицию Минюста, логично проявляющего осторожность и осмотрительность при принятии столь важных корпоративных решений, полностью обоснованной», — отметил собеседник.

На сегодня судебные разбирательства по вопросам корпоративного управления ведутся в Административном суде Бишкека.

«За ложь Тахирову придется ответить...»

Партнеры направили в редакцию письмо. В нем, в частности, говорится:

«Мы подчеркиваем, что публичные заявления Закерьи Тахирова представляют собой одностороннюю трактовку фактов. Мы ожидаем, что в рамках текущих следственных мероприятий и судебных процессов будет дана объективная правовая оценка всем действиям сторон, включая его взаимодействие с представителем ОПГ.

Мы расцениваем публичные заявления Тахирова как попытку оказать давление и подорвать доверие международных партнеров не только к нашей компании, но и к Кыргызской Республике как к надежному экономическому субъекту.

Несмотря на корпоративный конфликт, завод продолжает стабильно работать, обеспечивая заработной платой около 50 семей и регулярно осуществляя полноценные выплаты в бюджет страны.

Мы верим, что эпоха 90-х годов осталась в прошлом, и сила закона является определяющей. Мы ожидаем результатов следственных мероприятий, которые ведутся в отношении Тахирова, и уверены, что закон определит его ответственность за предпринятые действия.

Мы полагаем, что цитата Тахирова «Кто громче всех кричит: «Держи вора», и есть вор!» в контексте текущей ситуации обретает для него самого особую актуальность.

В соответствии с Законом «О защите от недостоверной информации», а также со статьями Кодекса о проступках и Уголовного кодекса, предусматривающими ответственность за клевету и распространение ложных сведений, мы оставляем за собой право использовать все предусмотренные законом механизмы для защиты своей деловой репутации.

В случае продолжения распространения недостоверных и порочащих сведений в адрес ОсОО «ТАНСУ» и его основателя будет инициировано обращение в компетентные органы с требованием привлечь к ответственности как Закерью Тахирова, так и СМИ».

История вопроса

Ахмед Билал признает, что в Кыргызстане снова заговорили о возрождении практики рейдерских захватов, когда бизнес, созданный годами труда, отбирают у законных владельцев через сомнительные судебные решения и подковерные манипуляции. Он подтверждает, что одним из громких примеров стал конфликт вокруг завода «ТАНСУ», известного далеко за пределами страны как флагман отечественного машиностроения.

По словам Ахмеда Билала, компания, основанная им более 30 лет назад, выросла из небольшой мастерской в крупнейшего производителя отопительных котлов, способного конкурировать с мировыми брендами Bosch и Viessmann.

«Сегодня продукция «ТАНСУ» используется на предприятиях России, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ, а 95 процентов котлов экспортируются за рубеж. Однако в последние годы вокруг завода происходят мутные события, которые инициирует недобросовестный человек. Бывший партнер, владеющий четвертью доли, Закерья Тахиров внезапно заявил претензии на все предприятие», — говорит бизнесмен.

А по словам сотрудников завода, за этим стояли не экономические мотивы, а давление, угрозы и возможное вмешательство структур, имеющих признаки организованных преступных групп. Судебные решения, по которым основателя и его семью исключили из числа учредителей, вызвали недоумение у юристов и экспертов, ведь они фактически узаконили отъем компании у ее создателя.

Коллектив завода убежден: без Ахмеда Билала предприятие просто перестанет существовать.

«Он не только инженер и стратег, но и человек, благодаря которому сотни семей имеют стабильную работу. Сотрудники называют происходящее «рейдерским сценарием» и обращаются к президенту и правоохранительным органам с просьбой защитить законность и сохранить гордость отечественного машиностроения. По мнению коллектива, история «ТАНСУ» — это не просто спор между партнерами. Это проверка зрелости правовой системы Кыргызстана. От исхода дела зависит, сможет ли страна защитить своих производителей и инвесторов или вновь уступит место тем, кто действует при поддержке людей из криминальных кругов.

И если сегодня государство не поставит точку в этом деле, завтра под ударом может оказаться любой бизнес, построенный честным трудом», — добавляют они.