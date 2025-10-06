История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках

Компания «ТАНСУ», известная не только в Кыргызстане, но и за его пределами, некогда была успешным производителем паровых, водогрейных котлов и систем отопления. Конфликт между учредителями поставил ее на грань краха. Несмотря на то, что три года назад суд вынес свой вердикт, компания остается в ведении людей, исключенных из состава учредителей.

Ранее 24.kg рассказывало о том, как начался разлад между партнерами и почему это привело к долгим судебным тяжбам.

По словам одного из основателей компании Закерья Тахирова, в результате рассмотрения его иска всеми тремя судебными инстанциями он является единственным учредителем и руководителем ОсОО «ТАНСУ». Но по-прежнему он не имеет доступа к его активам и документам. Предприниматель считает, что Министерство юстиции препятствует исполнению судебных решений.

С чего все начиналось

Закерья Тахиров рассказывает, что его партнеры — братья Ахмед Билал и Махмуд Билалов, вместе с которыми он более 30 лет строил общий бизнес сначала в сфере торговли, выпечки хлеба и производстве муки, а потом в производстве отопительного оборудования, в 2019 году стали вытеснять его из ОсОО «ТАНСУ».

«Когда наш бизнес стал приносить значительные доходы, Ахмед Билал начал распоряжаться ими как своими личными, не считаясь при этом ни со мной, ни с потребностями и нуждами производства и трудового коллектива. Он покупал дорогие автомашины и элитные квартиры, ездил со своей семьей за границу, в общем, тратил деньги компании на личные нужды.

Потом подросли дети Билаловых, и все ключевые должности в компании заняли их сыновья, зятья, жены, другие родственники, а гендиректором компании был назначен Марат Ханмурзин — брат жены Ахмеда Билала. Со временем они перестали предоставлять финансовые отчеты, игнорировали финансовую дисциплину, не соблюдали элементарную этику. Такой подход со стороны Билаловых привел к тому, что часто работникам было нечем платить зарплату по несколько месяцев», — говорит Закерья Тахиров.

Предприниматель добавил, что никогда не позволял себе подобного, а также хамства и злоупотреблений, всегда отчитывался за каждый сом компании.

«Многие годы я пытался объяснить Билаловым недопустимость вольного распоряжения доходами компании. Убеждал их, говорил им, что деньги компании — это не личный кошелек, что жить они должны на свою зарплату, дивиденды и другие собственные доходы», — отмечает бизнесмен.

Читайте по теме История «ТАНСУ». Кто поставил успешное предприятие на грань краха

Он утверждает, что в начале 2020 года, воспользовавшись его отсутствием, Ахмед Билал распорядился полностью демонтировать рабочий кабинет в офисе, в результате чего вся находившаяся в нем документация исчезла.

«Билаловы запретили пускать меня как в сам офис, так и в промышленную зону компании, поменяв все замки и дав указания персоналу не допускать меня на территорию», — добавил он.

Ранее учредитель компании рассказывал, что 17 марта 2020 года по его требованию состоялось общее собрание всех участников общества и гендиректора, где на претензии и требования Билаловы путем шантажа стали принуждать к продаже всей доли Тахирова за $150 тысяч. По его словам, эта сумма на порядок ниже ее реальной рыночной стоимости.

«То есть они принуждали меня к совершению заведомо невыгодной для меня сделки, что является уголовным преступлением. В противном случае Билалов угрожал лишить меня всей моей доли», — говорит Закерья Тахиров.

Про клон «ТАНСУ»

Спустя время он узнал, что 26 июня 2020 года по юридическому адресу ОсОО «ТАНСУ» — проспект Молодой Гвардии, 25-а — было зарегистрировано новое ОсОО «Тансу Индастриал», учредителями которого, по данным Тахирова, стали сыновья братьев Билаловых: Дениз Билал, Ибрагим Билал и Билал Билалов.

«После создания ОсОО «Тансу Индастриал» большая часть всей продукции, произведенной ОсОО «ТАНСУ», просто исчезла из бухгалтерской и налоговой отчетности. Она стала реализовываться через новую компанию. Технологический процесс в производственных помещениях ОсОО «ТАНСУ» при этом не прекращался, но в один из дней лета 2020 года вся производственно-хозяйственная деятельность стала осуществляться уже от имени ОсОО «Тансу Индастриал». После чего весь квалифицированный персонал был уволен из ОсОО «ТАНСУ», якобы по «собственному желанию», и тут же принят на работу во вновь открывшуюся компанию. Туда же были переведены производственное оборудование, запасы сырья, материалов и товарные запасы.

6 ноября 2021 года Билаловы и Марат Ханмурзин продали в собственность ОсОО «Тансу Индастриал» основную недвижимость ОсОО «ТАНСУ» — торговый центр на улице Молодой Гвардии, 25-а, за $100 тысяч, что как минимум в пять раз ниже ее реальной рыночной стоимости, установленной квалифицированными оценщиками по заказу самих Билаловых.

28 января 2022 года они же продали в собственность своих родственников шесть единиц автотранспортных средств, включая грузовую автомашину с крановой установкой, всего за 100 тысяч сомов. Это как минимум в 20 раз ниже реальной рыночной стоимости, установленной квалифицированными оценщиками по заказу самих же Билаловых», — напомнил Закерья Тахиров.

Бизнесмен подчеркнул, что после того как перепробовал все способы урегулирования, был вынужден отстаивать свои права в суде.

Он рассказал, что все три судебные инстанции признали его увольнение из компании незаконным. Затем все три судебные инстанции признали незаконной и недействительной сделку по продаже в собственность ОсОО «Тансу Индастриал» торгового центра ОсОО «ТАНСУ».

Также все три судебные инстанции признали незаконными и недействительными сделки по продаже Билаловыми автотранспорта ОсОО «ТАНСУ», говорит Закерья Тахиров.

По его утверждению, кроме этого, все три судебные инстанции исключили Ахмеда Билала и Махмуда Билалова из состава участников ОсОО «ТАНСУ», установив факты нанесения ими существенного вреда ОсОО «ТАНСУ» и самому Закерья Тахирову.

Суд признал, но Минюст отказал

Казалось бы, ну вот и все, справедливость восторжествовала. Но с 2020 года и по настоящее время Закерья Тахирова так и не допускают к принадлежащему ему ОсОО «ТАНСУ», его активам и документации, хотя он является единственным учредителем компании.

Потому что по базе Минюста учредителями ОсОО «ТАНСУ», кроме Закерья Тахирова, все еще значатся Билал Ахмед и Махмуд Билалов, а гендиректором — уволенный еще в 2022 году Марат Ханмурзин.

«Игнорируя вышеуказанные судебные акты об исключении братьев Билаловых из состава участников ОсОО «ТАНСУ» Министерство юстиции, выдает им справки о том, что они являются действующими участниками ОсОО, чем Билаловы пользуются, не допуская меня к своей компании», — поясняет Закерья Тахиров.

По словам предпринимателя, именно Минюст блокирует исполнение судебного решения об исключении Билаловых из состава участников ОсОО «ТАНСУ».

Сначала Чуй-Бишкекское управление юстиции, куда обратился предприниматель после получения решения суда, дважды провело перерегистрацию ОсОО, исключив из списка братьев Билаловых, и дважды отменило свое же решение. После череды разбирательств Закерья Тахиров в третий раз обратился в Чуй-Бишкекское управление юстиции с требованием исполнить решение суда и исключить Билаловых и Марата Ханмурзина из базы Минюста. Но 30 июля 2024 года получил приказ об отказе в проведении государственной перерегистрации в связи с тем, что ранее были отменены два предыдущих приказа от 28 сентября 2022 года и от 27 сентября 2023 года.

Этот приказ управления юстиции Закерья Тахиров обжаловал в Минюст. Предприниматель считает, что препятствия по исполнению вступившего в законную силу решения суда чинит один из заместителей главы Минюста, который при рассмотрении жалобы Тахирова, допустил утверждения об утрате силы судебных решений об исключении Билаловых из ОсОО «ТАНСУ».

Волокита с уголовным делом...

Закерья Тахиров также добавил, что по его заявлению еще 3 апреля 2022 года было возбуждено уголовное дело в отношении Билаловых по факту присвоения и растраты вверенного имущества ОсОО «ТАНСУ». Все это время расследование волокитится.

«Все следователи, кто был привлечен к расследованию уголовного дела, говорили, что имеющиеся в нем материалы достаточны для предъявления обвинения и направления дела в суд. Но через время они снижали свою активность. Мне кажется, что это происходило под давлением. По моему обращению в Генеральную прокуратуру материалы уголовного дела для дальнейшего расследования были направлены в ГСУ ГКНБ. Еще в ноябре 2023 года следователь ГКНБ назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу и произвел выемку документов ОсОО «ТАНСУ», находившихся почему-то в доме Махмуда Билалова, а не в офисе ОсОО «ТАНСУ». Согласно банковским выпискам, в период с 2020 по 2022 годы с расчетных счетов ОсОО «ТАНСУ» было необоснованно обналичено и выведено более миллиона долларов. Причем получателями этих средств значатся должностные лица ОсОО «ТАНСУ Индастриал» — дети братьев Билаловых, не имеющие отношения к ОсОО «ТАНСУ». Экспертиза, установившая факты присвоения и растраты, была завершена еще в начале этого года, но расследование уголовного дела так и не возобновлено», — отмечает Закерья Тахиров.

Бизнесмен хочет привлечь внимание компетентных органов к своей заволокиченной проблеме. Сложившуюся обстановку он считает недопустимой и абсурдной. И не исключает коррупционной составляющей.

Недавно Закерья Тахиров обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с заявлением о личном приеме, надеясь на восстановление справедливости и законности и разоблачение коррупционеров, дискредитирующих органы государственной власти.

В публичном пространстве Ахмед Билал не раз заявлял о «рейдерском захвате» ОсОО «ТАНСУ» со стороны Тахирова. Однако сам Тахиров отмечает, что более пяти лет не имеет доступа к компании, так как все ее имущество и документация незаконно удерживается братьями Билаловыми. Несмотря на это Ахмед Билал вопрошает к руководству страны: «Помогите! Пожалуйста, спасите!» «Но не зря в народе говорят: кто громче всех кричит «Держи вора!», тот и есть вор», — подытожил Закерья Тахиров.