Бизнес

«Элкарт+» запускает новые привилегии в аэропорту «Манас»

Карта «Элкарт+» шаг за шагом перестает быть просто средством оплаты. Теперь это целая система, которая регулярно обзаводится новыми возможностями. И свежая новость: держателям карты открыли еще одну привилегию в аэропорту «Манас».

Вы приезжаете в аэропорт «Манас». Вокруг привычная суета и спешка, но вместо общего зала ожидания держатели карты могут пройти в бизнес-зал. Там мягкие кресла, кофе, возможность зарядить гаджеты и спокойно подготовиться к полету. Все это всего за 1 тысячу 300 сомов. Чтобы вы не переживали за багаж, предусмотрена еще одна услуга: упаковка чемодана за 400 сомов. Несколько минут — и ваши вещи под надежной защитой.

Сегодня «Элкарт+» — это не только расчеты, но и целая система дополнительных возможностей. Банки-партнеры, онлайн- и офлайн-платежи, удобное мобильное приложение, где можно объединять карты разных банков, — все собрано в одном продукте. Каждая новая опция становится частью курса на удобство и доступность.

«Элкарт+» — карта, которая открывает новые горизонты.
