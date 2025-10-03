MEGA дарит VIP-номер с любым кодом при подключении тарифа на 6 или 12 месяцев

Хотите красивый номер, который легко запоминается и подчеркнет ваш статус? С MEGA это возможно!

Подключая тариф на 6 или 12 месяцев (периодов оплаты), вы получаете в подарок красивый VIP-номер БЕСПЛАТНО в любом коде:

550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 755, 990, 995, 997, 998, 999.

Это уникальная возможность подчеркнуть свой стиль и удобство общения, а также выгодно сэкономить на покупке VIP-номера.

MEGA как государственный оператор сотовой связи продолжает радовать своих абонентов не только качественной связью и современными услугами, но и привлекательными предложениями, которые делают жизнь комфортнее.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.