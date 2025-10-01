13:41
Бизнес

MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание

В преддверии Международного дня пожилых людей команда государственного оператора связи MEGA во главе с генеральным директором Эльнаром Субакожоевым навестила подопечных социально-стационарного учреждения для пожилых и людей с инвалидностью «Үмүт үйү», чтобы подарить им радость, внимание и поддержку.

Гости приехали не с пустыми руками — жители учреждения получили подарки и бытовую технику, которая сделает их повседневную жизнь комфортнее. Но главным подарком, как отметили сами подопечные, стало внимание, искренние слова поддержки и живое общение.

Эльнар Субакожоев подчеркнул, что для компании важно не только предоставлять качественные услуги связи, но и делиться теплом и заботой с теми, кто особенно нуждается в поддержке.

«Мы благодарны старшему поколению за их труд, опыт и мудрость. Наш визит — это знак уважения и признательности. Забота о людях должна быть в основе всего, что мы делаем», — отметил генеральный директор компании.

Сотрудники MEGA вместе с подопечными «Үмүт үйү» провели время в теплой и дружеской атмосфере, обменялись историями и воспоминаниями.

Такие инициативы уже стали для компании доброй традицией: MEGA регулярно поддерживает социальные учреждения, проводит благотворительные акции и вносит вклад в развитие общества.

Международный день пожилых людей напоминает о том, как важно уделять внимание старшему поколению, и визит MEGA в «Үмүт үйү» стал ярким примером заботы, доброты и единства.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345567/
