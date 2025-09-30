ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов

«Айыл Банк» упростил оформление ОСАГО: теперь полис можно купить прямо в приложении «АБанк» — без визитов в офис и лишних бумаг. Достаточно выбрать страховую компанию, оплатить полис в пару кликов, и кешбэк до 15 процентов сразу вернется на счет или карту. Это экономия времени и денег, а все нужные услуги — всегда под рукой.
Как это работает:
-
откройте приложение «АБанк», раздел «Сервисы» → «ОСАГО»;
-
выберите страховую компанию, срок и тип страхования;
-
оплатите полис — кешбэк автоматически поступит на счет или карту.
Акция действует до 31 декабря 2025 года. Размер кешбэка зависит от выбранной страховой компании.
Для клиентов это означает меньше забот и больше удобства: все оформляется онлайн, быстро и привычно.
«Айыл Банк» развивает цифровые сервисы, чтобы банковские и страховые услуги были доступны каждому.
Лицензия НБ КР № 048.