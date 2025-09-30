11:21
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Бизнес

ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов

«Айыл Банк» упростил оформление ОСАГО: теперь полис можно купить прямо в приложении «АБанк» — без визитов в офис и лишних бумаг. Достаточно выбрать страховую компанию, оплатить полис в пару кликов, и кешбэк до 15 процентов сразу вернется на счет или карту. Это экономия времени и денег, а все нужные услуги — всегда под рукой.

Как это работает:

  • откройте приложение «АБанк», раздел «Сервисы»«ОСАГО»;

  • выберите страховую компанию, срок и тип страхования;

  • оплатите полис — кешбэк автоматически поступит на счет или карту.

Акция действует до 31 декабря 2025 года. Размер кешбэка зависит от выбранной страховой компании.

Для клиентов это означает меньше забот и больше удобства: все оформляется онлайн, быстро и привычно.

«Айыл Банк» развивает цифровые сервисы, чтобы банковские и страховые услуги были доступны каждому.

Лицензия НБ КР № 048.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/345399/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
«Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
«Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
«Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
«Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
«Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Популярные новости
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
30 сентября, вторник
11:17
«Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в рабо...
11:15
Президент Садыр Жапаров сегодня сделает обращение к народу
11:08
Легализация авто: все территориальные отделы 30 сентября работают до полуночи
11:08
Вся надежда на мэра. Жители Моссовета просят помощи у Айбека Джунушалиева
11:04
В роддоме Бишкека родился богатырь весом более 5 килограммов