ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов

«Айыл Банк» упростил оформление ОСАГО: теперь полис можно купить прямо в приложении «АБанк» — без визитов в офис и лишних бумаг. Достаточно выбрать страховую компанию, оплатить полис в пару кликов, и кешбэк до 15 процентов сразу вернется на счет или карту. Это экономия времени и денег, а все нужные услуги — всегда под рукой.

Как это работает:

откройте приложение «АБанк», раздел «Сервисы» → «ОСАГО»;

выберите страховую компанию, срок и тип страхования;

оплатите полис — кешбэк автоматически поступит на счет или карту.

Акция действует до 31 декабря 2025 года. Размер кешбэка зависит от выбранной страховой компании.

Для клиентов это означает меньше забот и больше удобства: все оформляется онлайн, быстро и привычно.

«Айыл Банк» развивает цифровые сервисы, чтобы банковские и страховые услуги были доступны каждому.

Лицензия НБ КР № 048.