«Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV

Главные битвы осени уже близко! Лига чемпионов возвращается — и вместе с ней интрига нового сезона: кто сможет прервать гегемонию «Реала» и взять трофей? Самые ожидаемые матчи можно смотреть в прямом эфире в приложении O!TV на канале Q SPORT KG.

А главная сенсация на старте — участие клубов, которые мало кто ожидал увидеть в групповом этапе: «Кайрат» выходит против самого «Реала Мадрид» — матч, который уже называют историческим, ведь команда из Центральной Азии выходит на уровень мирового гранда.

Сохраняйте расписание трансляций:

  • 30 сентября, 22.45 — «Кайрат» vs «Реал Мадрид»;

  • 1 октября, 01.00 — «Галатасарай» vs «Ливерпуль»;

  • 1 октября, 22.45 — «Карабах» vs «Копенгаген»;

  • 2 октября, 01.00 — «Барселона» vs «ПСЖ».

Каждый из этих матчей обещает стать событием: неожиданные повороты, блистательные голы и эмоции, которые не оставят равнодушным ни одного фаната футбола.

Чтобы подключиться, скачайте приложение O!TV по ссылке https://o.kg/s/otv или наберите *750*3#. Новым пользователям доступны три дня бесплатного просмотра, далее — всего 7 сомов в день (с НДС, без НсП).

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.
