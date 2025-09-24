Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя

Компания Balance.kg совместно с туристическим агентством Your Agent подвела итоги конкурса Ring my Balance 18 сентября. Конкурс проходил в три этапа и подарил участникам возможность выиграть крутые призы, просто оплачивая покупки от 100 сомов через приложение Balance.kg.

В качестве главного приза разыгрывалась путевка на двоих в Абу-Даби на концерт легендарного Энрике Иглесиаса. Среди других подарков — «умные» колонки «Яндекс Станция Миди» с Алисой, а также промокоды на подписку «Яндекс Плюс» на полгода и год.

Счастливым обладателем главного приза стал работник финансового сектора Бексултан Каныбеков из Бишкека. Совсем скоро он отправится в незабываемое путешествие вместе с близким человеком.

«Условия конкурса были простыми: оплачиваешь такси, заказ в кафе или покупки в маркетах — и получаешь кешбэк. Приложение Balance.kg действительно удобное и надежное», — поделился впечатлениями победитель.

Что входит в главный приз:

перелет из Бишкека в Абу-Даби и обратно;

проживание в четырехзвездочном отеле (три ночи с завтраками);

трансфер аэропорт — отель;

два билета на концерт Энрике Иглесиаса;

туристическая виза и страховка.

Следите за новыми акциями в приложении Balance.kg и на официальных страницах компании.

Лицензия НБ КР № 2026111019 от 11.10.2019.