13:43
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Бизнес

Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя

Компания Balance.kg совместно с туристическим агентством Your Agent подвела итоги конкурса Ring my Balance 18 сентября. Конкурс проходил в три этапа и подарил участникам возможность выиграть крутые призы, просто оплачивая покупки от 100 сомов через приложение Balance.kg.

В качестве главного приза разыгрывалась путевка на двоих в Абу-Даби на концерт легендарного Энрике Иглесиаса. Среди других подарков — «умные» колонки «Яндекс Станция Миди» с Алисой, а также промокоды на подписку «Яндекс Плюс» на полгода и год.

Счастливым обладателем главного приза стал работник финансового сектора Бексултан Каныбеков из Бишкека. Совсем скоро он отправится в незабываемое путешествие вместе с близким человеком.

«Условия конкурса были простыми: оплачиваешь такси, заказ в кафе или покупки в маркетах — и получаешь кешбэк. Приложение Balance.kg действительно удобное и надежное», — поделился впечатлениями победитель.

Что входит в главный приз:

  • перелет из Бишкека в Абу-Даби и обратно;
  • проживание в четырехзвездочном отеле (три ночи с завтраками);
  • трансфер аэропорт — отель;
  • два билета на концерт Энрике Иглесиаса;
  • туристическая виза и страховка.

Следите за новыми акциями в приложении Balance.kg и на официальных страницах компании.

Лицензия НБ КР № 2026111019 от 11.10.2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344694/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
Скорость, качество, возможности: Beeline развивает сеть
«Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Лето без границ с роумингом от Beeline
На связи 27 лет: Beeline дарит подарки в свой день рождения
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Бизнес
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
24 сентября, среда
13:41
В Кыргызстане пройдет большой научно-популярный форум «Начало пути» В Кыргызстане пройдет большой научно-популярный форум «...
13:33
В части Бишкека 30 сентября отключат подачу питьевой воды
13:30
Нехватка кадров в системе здравоохранения Кыргызстана превышает 45 процентов
13:27
В Бишкеке зафиксирована высокая концентрация пыльцы
13:23
На Иссык-Куле будут строить яхты