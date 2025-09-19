Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов

MBANK продолжает радовать своих клиентов — акция «С М+ дешевле» стремительно набирает обороты. Уже тысячи покупателей по всей стране оплатили товары через сервис рассрочки М+ и получили не только удобство оплаты без процентов и переплат, но и дополнительные скидки до 15 процентов.
Как это работает:
-
вы выбираете товар в одном из десятков тысяч магазинов по всей республике;
-
оплачиваете покупку через сервис рассрочки М+ в приложении MBANK;
-
получаете возможность платить равными частями, без первого взноса и лишних документов;
-
и самое главное — вместе с рассрочкой вы получаете дополнительную скидку до 15 процентов от стоимости покупки.
Таким образом, с М+ вы экономите вдвойне: рассрочка без переплат делает оплату удобной, а скидки еще выгоднее, чем покупка за наличные: например, если товар стоит 1 тысячу сомов, при оплате через M+ вы увидите «Оплатить М+ 850 сомов».
M+ позволяет приобретать товары и услуги в более 35 тысячах магазинов по всему Кыргызстану, оплачивая их частями, без процентов и переплат. Забудьте о сложных документах и поиске поручителей — M+ создан для максимального удобства и доступности, делая покупки простыми и понятными для каждого.
Где действуют скидки?
Список партнеров акции постоянно расширяется. В нем представлены магазины самых разных категорий: одежда, электроника, товары для дома, спорт и многое другое. Благодаря этому каждый сможет найти именно то, что нужно.
При этом у некоторых партнеров действуют повышенные скидки*, которые ограничены по времени. Поэтому важно следить за обновлениями, чтобы не упустить лучшие предложения.
*Базовая скидка — 2 процента (исключение ГМ «Азия» — скидка 1 процент).
Успейте воспользоваться.
Акция «С М+ дешевле» продлится до 31 октября 2025 года включительно. Совершайте выгодные покупки и радуйте себя вместе с MBANK!
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.