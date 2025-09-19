Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов

MBANK продолжает радовать своих клиентов — акция «С М+ дешевле» стремительно набирает обороты. Уже тысячи покупателей по всей стране оплатили товары через сервис рассрочки М+ и получили не только удобство оплаты без процентов и переплат, но и дополнительные скидки до 15 процентов.

Как это работает:

вы выбираете товар в одном из десятков тысяч магазинов по всей республике;



оплачиваете покупку через сервис рассрочки М+ в приложении MBANK;



получаете возможность платить равными частями, без первого взноса и лишних документов;



и самое главное — вместе с рассрочкой вы получаете дополнительную скидку до 15 процентов от стоимости покупки.

Таким образом, с М+ вы экономите вдвойне: рассрочка без переплат делает оплату удобной, а скидки еще выгоднее, чем покупка за наличные: например, если товар стоит 1 тысячу сомов, при оплате через M+ вы увидите «Оплатить М+ 850 сомов».

M+ позволяет приобретать товары и услуги в более 35 тысячах магазинов по всему Кыргызстану, оплачивая их частями, без процентов и переплат. Забудьте о сложных документах и поиске поручителей — M+ создан для максимального удобства и доступности, делая покупки простыми и понятными для каждого.

Где действуют скидки?

Список партнеров акции постоянно расширяется. В нем представлены магазины самых разных категорий: одежда, электроника, товары для дома, спорт и многое другое. Благодаря этому каждый сможет найти именно то, что нужно.

При этом у некоторых партнеров действуют повышенные скидки*, которые ограничены по времени. Поэтому важно следить за обновлениями, чтобы не упустить лучшие предложения.

*Базовая скидка — 2 процента (исключение ГМ «Азия» — скидка 1 процент).

Акция «С М+ дешевле» продлится до 31 октября 2025 года включительно. Совершайте выгодные покупки и радуйте себя вместе с MBANK!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.