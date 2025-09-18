10:22
Бизнес

Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»

VIP или Gold номер бесплатно при подключении любого тарифа из линейки «Переходи на О! Комбо». Оплачивайте тариф на полгода и получайте премиальный номер в подарок!

Новый префикс 506 — это еще больше красивых номеров!

В сети О! появился новый префикс 506, а это значит, что теперь выбор красивых номеров стал еще шире.

Подключить просто

Выбрать премиальный номер и подключить тариф можно в любом магазине O!Store или с помощью короткой команды. Всего один шаг, и вы получаете не только выгодную связь надолго вперед, но и премиальный номер, который легко запомнить.

После активации тарифа на полгода у вас есть целая неделя, чтобы бесплатно выбрать ваш новый VIP или GOLD номер по этой ссылке. Как только вы определились с вашим выбором, введите команду в смартфоне: *717*желаемый номер#. Например, вы хотите получить номер 0700111222, для этого наберите команду *717*0700111222#.

Не упустите шанс заполучить стильный VIP или Gold-номер уже сегодня!

О! — премиум-связь, которая объединяет лучшее.

Стоимость указана с учетом всех налогов. После окончания оплаченного периода выбранный тариф автоматически продлится на стандартных условиях. Подробнее o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
