Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK

Задумывались ли вы, сколько будет стоить высшее образование через 5-10 лет? Или собственная квартира для вашего ребенка? Оплатить это разом — сложная задача. Но, начав откладывать уже сегодня, вы сделаете эти цели вполне достижимыми.

Детский депозит от MBANK помогает родителям уже сегодня создавать финансовый фундамент для будущего ребенка — на качественное образование, жилье или другие важные цели. Каждый небольшой взнос превращается в ощутимый капитал завтра. Это не просто деньги на счету, а инвестиция в будущее ваших детей.

Как это работает?

MBANK предлагает срочный депозит «Детский», который открывается на имя родителя в приложении.

Ключевые условия: валюта — сомы; срок: 60 месяцев; возможность пополнения.

Вы можете выбрать одну из двух выгодных ставок:

13,50 процента годовых, если у вашего ребенка есть карта MJunior. Это отличная возможность объединить два полезных инструмента и подарить ребенку ощущение «взрослости», одновременно обучая его финансовой дисциплине. 12,50 процента годовых, если у ребенка еще нет карты MJunior. Вы можете открыть до двух таких депозитов, чтобы, например, копить на образование и на другую большую цель.

Сумму депозита можно пополнять в любое время — так удобно откладывать регулярно, но небольшими частями.

Надежность и безопасность. Ваши деньги застрахованы и находятся под защитой. Средства будут сохранены и доступны, когда придет время.

Удобство. Оформить депозит и управлять можно всего за пару минут в приложении MBANK.

Выгода. На сбережения начисляются проценты, которые ежемесячно добавляются к основной сумме. Ваш капитал растет сам по себе.

Готовы сделать первый шаг к финансово успешному будущему вашего ребенка? Откройте детский депозит прямо сейчас в приложении MBANK!

Чтобы ставка по депозиту была выше, оформите ребенку детскую карту MJunior. И получите бонус +200 сом на счет ребенка и кешбэк до 50 процентов на все покупки картой! Открыть карту можно бесплатно в приложении MBANK в разделе MBANK Junior для детей от 7 до 16 лет.

Лицензия № 014/1 НБ КР.