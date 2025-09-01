MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior

MBANK совместно с международной платежной системой Visa объявляет о старте акции для держателей детских карт MJunior! Откройте карту MJunior для безопасных и удобных покупок и получите бонусы: 200 сомов на счет и до 50 процентов кешбэка на покупки!

Основные бонусы карты MJunior:

бонус 200 сомов на счет при активации новой карты;

кешбэк 50 процентов при покупке билетов на сайте Ticket.kg;

кешбэк 5 процентов на все покупки по карте в POS-терминалах и онлайн.

С картой MJunior от MBANK и Visa ребенок делает первые безопасные шаги в мир финансов, учится управлять деньгами и копить на мечты, а родитель может мягко контролировать процесс, отслеживать транзакции и управлять лимитами через мобильное приложение MBANK.

Оформить карту MBANK Junior можно в пару кликов в онлайн-приложении MBANK:

открываете приложение MBANK, переходите в сервис MJunior;

выбираете «Добавить ребенка» и проходите процесс регистрации.

Вы можете заказать карту с доставкой на дом, забрать ее самостоятельно в любом картомате по всей стране или обратиться за помощью в ближайшее отделение MBANK.

Условия акции:

• Размер бонуса — 200 сомов за каждую новую карту (Instant или именную).

• Начисление бонуса происходит автоматически в течение дня после активации карты.

• Максимальное количество бонусов для одного клиента (родителя или опекуна) — не более 400 сомов (две карты).

• Начисление производится только после активации карты.

• Бонус не начисляется при повторном открытии карты после ее закрытия.

• Кешбэк начисляется один раз в начале каждого месяца: минимальное начисление — от 100 сомов, максимальное — до 1 тысячи сомов.

MBANK и Visa — вместе для удобства, безопасности и будущего наших детей.

Лицензия № 014/1 НБ КР.