Бизнес

КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым

В этом году приемная кампания принесла вузу более 2 тысяч 200 новых студентов, среди которых по-прежнему наиболее востребованы направления экономики, юриспруденция и медицина. В то же время руководство КРСУ планирует усилить педагогические специальности и готовит масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство нового университетского кампуса.

24.kg
КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым

О том, как меняется университет, какие перспективы открываются перед студентами и почему КРСУ остается важной площадкой для продвижения русского языка в Кыргызстане, в интервью 24.kg рассказал ректор Сергей Волков.

— Сергей Юрьевич, приемная кампания - 2025 завершилась. Каковы ее итоги для КРСУ?

— В этом году мы зачислили чуть больше 2 тысяч 200 студентов. Традиционно востребованы экономисты, юристы, медики, а также специальности факультета международных отношений. Чуть хуже идут инженерные и педагогические направления. Но мы не собираемся их сворачивать: педагогика важна и нужна, поэтому готовим изменения, в том числе общую программу с разными профилями и договоренности о достойной стипендии. Думаю, это привлечет ребят, которые идут в профессию по зову сердца.

— Контрактное обучение тоже востребовано?

— Да, мы набрали более 1 тысячи 700 платных студентов. Минимальная стоимость контракта в этом году составила 120 тысяч сомов, максимальная — 180 тысяч. Это требование законодательства, но при этом мы делаем все, чтобы студенты понимали: за эти деньги они получают качественные условия обучения.

— Университет активно обновляется?

— Да, вуз интенсивно меняется. Мы ремонтируем корпуса, перемещаем факультеты, чтобы провести капитальные работы. Например, студенты факультета международных отношений временно обучаются по новому адресу, потому что в главном здании идет ремонт. Мы приняли стратегию развития, которой живем и которая предусматривает в том числе строительство нового кампуса. Сейчас ждем окончательных документов по земельному участку. Параллельно готовим задания на проектирование и наполняем будущий кампус реальным содержанием. 

Важно, чтобы выпускники КРСУ учились и практиковались там, где завтра будут работать.

— Ваша школа при университете тоже показала высокий конкурс.

— Да, в первый класс конкурс доходил до шести человек на место. С января обучение стало бесплатным, и сейчас у нас 570 учеников. Мы думаем, как увеличить количество мест до тысячи. В старших классах тоже конкурс, и это радует — значит, родители доверяют КРСУ.

— Как продвигается проект кампуса?

— Мы осторожно оптимистичны. Район и область свою часть работы выполнили, документы переданы в правительство. Ждем красную книгу на участок. Уже отработали задания на проектирование, думаем о лабораториях, спортивной инфраструктуре, ведем переговоры с партнерами. 

Очень рассчитываю, что в 2026 году заложим основу будущего кампуса.

Сергей Волков, ректор КРСУ

— КРСУ часто называют форпостом русского языка в Кыргызстане.

— Действительно, преподавание у нас ведется на русском языке. Мы проводим курсы повышения квалификации для учителей, сотрудничаем с ведущими университетами России. Недавно вместе с российскими коллегами открыли кабинет русского языка в школе имени Терешковой, и президент Кыргызстана высоко оценил вклад КРСУ. 

Я даже передал просьбу студентов — они мечтают, чтобы глава государства провел для них открытую лекцию. И он обещал найти время.

— Какие главные достижения КРСУ за этот год вы бы выделили?

— Первое — это, конечно, наши студенты. Они активные, талантливые, заявляют о себе и получают поддержку. Второе — профессорско-преподавательский состав. Это главный ресурс университета, люди, которые каждый день формируют будущее. И третье — ощущение, что Кыргызстан меняется. Это важно, и мы хотим быть частью этих изменений.

— Вы в Кыргызстане уже почти год. Какие впечатления?

— Республика удивительная. Прекрасная природа, горы, Иссык-Куль, великолепные фрукты и овощи. Я впервые по-настоящему распробовал баранину именно здесь. Люди открытые, гостеприимные. Да, есть проблемы — транспортные пробки, экология. Но у нас есть лаборатория экомониторинга, мы готовы подключаться, студенты готовы помогать. Это не слова, мы уже начали.

— То есть КРСУ — это не только про образование, но и про развитие страны?

— Совершенно верно. Университет — это не замкнутый мир. 

Мы хотим быть полезны Кыргызстану, делиться знаниями, участвовать в проектах, менять среду вокруг себя. КРСУ — это большая семья, где школьники, студенты, преподаватели и выпускники связаны одной идеей.

И сегодня наш «гадкий утенок» постепенно превращается в красивого белого лебедя.

 

 
