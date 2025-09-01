Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года индивидуальные предприниматели смогут совершать клиринг- и гросс-платежи через Bakai Business без комиссии.

Акция распространяется только на клиентов, зарегистрированных как ИП (юридические лица, включая ОсОО, в акции не участвуют). Все переводы через Bakai Business проходят мгновенно и без лишних заявок — удобно, прозрачно, а главное бесплатно.

Мы понимаем, что для малого бизнеса важен каждый сом. Поэтому Bakai Bank запускает реальную поддержку, которая снижает издержки и облегчает финансовые операции.

Кроме того, теперь открыть счет для ИП можно полностью онлайн — прямо в приложении Bakai Business. Процесс занимает всего 5 минут: достаточно пройти видеоидентификацию, и счет будет открыт без визита в банк и бумажной волокиты. Это решение особенно актуально для тех, кто хочет быстро запустить свое дело или управлять бизнесом онлайн.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.