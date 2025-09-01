18:09
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Бизнес

Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business

С 1 сентября по 31 декабря 2025 года индивидуальные предприниматели смогут совершать клиринг- и гросс-платежи через Bakai Business без комиссии.

Акция распространяется только на клиентов, зарегистрированных как ИП (юридические лица, включая ОсОО, в акции не участвуют). Все переводы через Bakai Business проходят мгновенно и без лишних заявок — удобно, прозрачно, а главное бесплатно.

Мы понимаем, что для малого бизнеса важен каждый сом. Поэтому Bakai Bank запускает реальную поддержку, которая снижает издержки и облегчает финансовые операции.

Кроме того, теперь открыть счет для ИП можно полностью онлайн — прямо в приложении Bakai Business. Процесс занимает всего 5 минут: достаточно пройти видеоидентификацию, и счет будет открыт без визита в банк и бумажной волокиты. Это решение особенно актуально для тех, кто хочет быстро запустить свое дело или управлять бизнесом онлайн.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341800/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Bakai Bank стал официальным банком UFC в СНГ
Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
BAKAI BANK GREEN отметил два года и запустил бизнес-зону с полным спектром услуг
Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане
BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Популярные новости
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
Бизнес
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
1 сентября, понедельник
18:06
45 лет в профессии учителя и сертификат на 150 тысяч сомов от кабмина 45 лет в профессии учителя и сертификат на 150 тысяч со...
17:48
Жутко или креативно? На дорогах Чуйской области устанавливают макеты школьников
17:40
Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
17:33
Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-23
17:16
Годовщина Второй мировой войны. Польша потребовала от Германии репарации