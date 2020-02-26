O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!

Сезон весенних праздников набирает обороты, и сеть магазинов O!Store совместно с компанией Honor снова радуют покупателей щедрой акцией.

Только в период с 17 февраля по 17 марта 2020 года при покупке смартфонов Honor любой модели всех клиентов магазинов O!Store ждут гарантированные подарки, среди которых:

При покупке смартфона Honor вам представится возможность вытянуть свой счастливый купон, в котором будет зашифровано наименование вашего подарочного набора.

Перечень филиалов O!Store в Бишкеке и Чуйской области, в которых проходит акция, доступен на сайте интернет-магазина ostore.kg.

Все смартфоны Honor, участвующие в акции, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты. Подробная информация об акции, а также перечень филиалов, в которых она проходит, доступны на сайте интернет-магазина ostore.kg, а также по телефону 0705007000.

Количество смартфонов и подарков ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.