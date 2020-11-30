Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!

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Выбирайте любой смартфон из представленных моделей: INOI 2, INOI 3, INOI 5i, INOI 5X, INOI 7i, INOI 7 2020. Все они двухсимочные и оснащены фронтальной и селфи-камерой. Хороший процессор позволит играть, смотреть фильмы и легко серфить в интернете. В комплекте имеется зарядка. Стоимость телефонов — в диапазоне от 4 тысяч 290 до 6 тысяч 590 сомов.

Посмотрите видеообзор одного из них:

Рассрочка

Есть различные варианты рассрочки на модели INOI от 715 сомов в месяц.

Подарочный телефон INOI239

Двухсимочный, надежный и прочный кнопочный телефон всегда пригодится. Тут все просто: есть фонарик, игры, радио, MP3-плейер и карта памяти до 16 ГБ. У него приятный дизайн, а заряжать аппарат понадобится лишь раз в три-четыре дня. Пожалуй, лучшее, что можно придумать для детей, старшего поколения или просто для тех, кому не нужно ничего лишнего.

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Количество телефонов по акции ограничено, а срок ее действия продлен только до 31 декабря 2020 года включительно. Подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg. Кредит предоставляется ОАО «Дос-Кредобанк», которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.