MBANK представляет новый депозит «Мурас», созданный с особой заботой и уважением к людям старшего поколения. Надежное финансовое вложение для людей от 55 лет и старше. Главная цель — дать возможность получать стабильный пассивный доход 15 процентов годовых в сомах и чувствовать себя финансово защищенным.

С «Мурас» ваши деньги не просто хранятся — они работают и приносят регулярный доход! Проценты выплачиваются каждый месяц, что удобно для планирования личного бюджета.

Ключевые преимущества вклада «Мурас»

Кому подходит: открыть вклад могут клиенты от 55 лет.

Выплата процентов: проценты выплачиваются ежемесячно, что очень удобно для планирования бюджета.

Возможность пополнения: вы можете вносить дополнительные денежные средства на счет в любое время, увеличивая сумму ежемесячных выплат.

Процентные ставки: срок от 12 до 24 месяцев — 15 процентов годовых в сомах.

Сумма вклада:

Минимальная — 1 тысяча сомов.

Как открыть

Открыть вклад можно в любом отделении MBANK. А если вы пользуетесь мобильным приложением, то можете сделать это в пару кликов онлайн:

1. Войдите в приложение MBANK.

2. Перейдите в раздел «Депозиты».

3. Найдите и выберите «Депозит «Мурас».

4. Выставьте нужные вам условия: выберите срок вклада и другие параметры.

5. Нажмите кнопку «Открыть депозит».



Готово! Ваш вклад будет оформлен.

MBANK стремится обеспечить финансовую стабильность. «Мурас» создан для тех, кто хочет получать регулярный доход без лишних усилий. Просто пополняйте вклад, увеличивайте свои сбережения и получайте проценты каждый месяц.

Депозит «Мурас» — для стабильного дохода и уверенности в завтрашнем дне.



MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.