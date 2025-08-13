15:09
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Бизнес

«Компаньон FEST»: лето, которое запомнится

«Компаньон FEST» — летний тур от «Банка Компаньон» на Иссык-Куле продолжается! Вторая волна прошла на пляжах Бостери, Чолпон-Аты и Балыкчи, собрав сотни гостей, чтобы провести день в теплой, живой и дружеской атмосфере.

Фестиваль предлагает разнообразные активности: конкурсы, игры, музыкальные выступления, chill-зоны и море подарков. Смех, аплодисменты и живое общение создают настроение, которое объединяет всех присутствующих.

Цель «Компаньон FEST» — не просто развлечение. Фестиваль помогает людям проводить время вместе, укреплять связи, делиться эмоциями и создавать воспоминания, которые остаются на всю жизнь. 

Для «Банка Компаньон» это возможность быть ближе к людям вне офисов и отделений, показать, что важны не только финансовые услуги, но и реальные моменты жизни, когда можно радоваться, отдыхать и быть вместе.

 Это возможность остановиться, отдохнуть от повседневной суеты, провести день с близкими и просто насладиться летом. Здесь каждый выбирает свой ритм: кто-то активно участвует в конкурсах, кто-то наблюдает за происходящим, а кто-то просто отдыхает на песке, слушая музыку и общаясь с окружающими.

Фестиваль продолжается: впереди еще несколько остановок на побережье Иссык-Куля, новые конкурсы, активности и встречи. Каждый день фестиваля создает яркие впечатления и теплые воспоминания, которые остаются надолго. «Компаньон FEST» показывает, что лето можно проводить вместе, радоваться простым моментам и ценить живое общение, которое превращает обычный день на пляже в праздник.

Приглашаем всех присоединиться к фестивалю в эти выходные:

  • 15 августа — пляж Бостери «Золотые пески»;
  • 16 августа — пляж Ак Марал;
  • 17 августа — пляж Балыкчи «Грин Сити».

Проведите день вместе с друзьями и семьей, наслаждаясь музыкой, конкурсами и летней атмосферой на Иссык-Куле!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/339462/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
«Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
Образование на высоте: «Банк Компаньон» поддержал пять «Садиков на джайлоо»
«Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Успейте принять участие в акции «Банка Компаньон» и выиграть квартиру в Бишкеке
«Компаньон Business»: банк в кармане
18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
«Банк Компаньон» дарит денежные призы
Популярные новости
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Бизнес
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
ОАО &laquo;Элдик Банк&raquo; купило компанию &laquo;Скай Мобайл&raquo; (бренд Beeline Кыргызстан) ОАО «Элдик Банк» купило компанию «Скай Мобайл» (бренд Beeline Кыргызстан)
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
13 августа, среда
15:08
Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по борьбе в Хорватии Стало известно, кто представит КР на чемпионате мира по...
15:04
Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо
15:02
При строительстве соцобъектов в Чаткале выявлен ущерб в 5,8 миллиона сомов
14:53
Прием в первый класс. Родители не могут отменить выбор школы
14:51
TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости