«Компаньон FEST»: лето, которое запомнится

«Компаньон FEST» — летний тур от «Банка Компаньон» на Иссык-Куле продолжается! Вторая волна прошла на пляжах Бостери, Чолпон-Аты и Балыкчи, собрав сотни гостей, чтобы провести день в теплой, живой и дружеской атмосфере.

Фестиваль предлагает разнообразные активности: конкурсы, игры, музыкальные выступления, chill-зоны и море подарков. Смех, аплодисменты и живое общение создают настроение, которое объединяет всех присутствующих.

Цель «Компаньон FEST» — не просто развлечение. Фестиваль помогает людям проводить время вместе, укреплять связи, делиться эмоциями и создавать воспоминания, которые остаются на всю жизнь.

Для «Банка Компаньон» это возможность быть ближе к людям вне офисов и отделений, показать, что важны не только финансовые услуги, но и реальные моменты жизни, когда можно радоваться, отдыхать и быть вместе.

Это возможность остановиться, отдохнуть от повседневной суеты, провести день с близкими и просто насладиться летом. Здесь каждый выбирает свой ритм: кто-то активно участвует в конкурсах, кто-то наблюдает за происходящим, а кто-то просто отдыхает на песке, слушая музыку и общаясь с окружающими.

Фестиваль продолжается: впереди еще несколько остановок на побережье Иссык-Куля, новые конкурсы, активности и встречи. Каждый день фестиваля создает яркие впечатления и теплые воспоминания, которые остаются надолго. «Компаньон FEST» показывает, что лето можно проводить вместе, радоваться простым моментам и ценить живое общение, которое превращает обычный день на пляже в праздник.

Приглашаем всех присоединиться к фестивалю в эти выходные:

15 августа — пляж Бостери «Золотые пески»;

16 августа — пляж Ак Марал;

17 августа — пляж Балыкчи «Грин Сити».

Проведите день вместе с друзьями и семьей, наслаждаясь музыкой, конкурсами и летней атмосферой на Иссык-Куле!