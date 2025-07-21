Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает уверенное развитие телеком-инфраструктуры по всей стране, обеспечивая кыргызстанцев качественной и быстрой связью — независимо от того, живут ли они в центре столицы или в отдаленном аиле.

В июне 2025 года компания провела масштабную модернизацию сети: установлена новая базовая станция в селе Калта Ошской области, улучшено 4G-покрытие в десятках населенных пунктов.

Где улучшилась связь?

В городах:

Бишкек, Ош, Узген, Джалал-Абад, Чолпон-Ата.

В поселках городского типа:

Восточный, Айдаркен, Советский, Когой, Сары-Бээ, Терек-Сай.

В селах по регионам:

Иссык-Кульская область: Кызыл-Орук;

Баткенская область: Сай, Моло, Сырт, Ынтымак, Какыр, Калача, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Дебе, Лесхоз, Разъезд, Тажиккыштак, Ак-Татыр, Говсувар, Капчыгай, Таштумшук, Уч-Дебе, Бак, Кек-Таш, Мин-Орук, Газ, Согмент;

Джалал-Абадская область: Достук, Ширин, Арал, Тош, Комсомол, Ульгу, Джаны-Айыл, Олон-Булак, Чарбак, Ак-Терек, Болуш, Айгыр-Джал, Кайын-Суу;

Нарынская область: Ак-Татыр, Чаек, Ак-Кыя, Байгенчек, Кек-Джар, Угют, Эчки-Башы, Терек, Табылгыты;

Ошская область: Ботомойнок, Савай, Нура, Бель, Тепе-Коргон;

Таласская область: Уч-Эмчек;

Чуйская область: Заря, Майское, Мирный, Джээк, им. Гагарина, Панфиловское, Беловодское.

MEGA подчеркивает, что расширение сети — это стратегический приоритет. Цель компании — обеспечить цифровое равенство для всех жителей Кыргызстана, где бы они ни находились.

Проверить уровень покрытия можно в любое время на интерактивной карте на сайте MEGA — она показывает доступность 2G, 3G и 4G, а также ближайшие базовые станции.

А если у вас есть предложения, где сети не хватает — MEGA всегда на связи по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.





MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

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