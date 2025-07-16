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Бизнес

«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам комплексную услугу «Все кинотеатры + ТВ», которая объединяет ключевые платформы цифрового контента и телевидения в едином решении.

Пользователям открыт доступ к пяти популярным онлайн-кинотеатрам: «Этномедиа», Start, Wink, Megogo и RizaNova. В пакет также входит премиальный телевизионный набор MegaTV_Premium, включающий более 200 телеканалов в высоком качестве.

Одно из главных преимуществ услуги — возможность просмотра контента с разных устройств одновременно: смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Это удобно для семейного использования и позволяет каждому выбирать контент по своему вкусу, не переключаясь между разными сервисами.

Доступ к услуге можно получить через приложение MegaTV (доступно для скачивания в App Store и Google Play) или веб-портал www.megatv.kg.

Стоимость подписки составляет 20 сомов в день с учетом налогов. Для подключения необходимо ввести комбинацию *725*1#. Новым пользователям предоставляется бесплатный пробный период на 7 дней.

Услуга «Все кинотеатры + ТВ» остается востребованным решением для тех, кто ценит удобство, разнообразие контента и доступность цифрового досуга.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336372/
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