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Не пропустите финальный матч «Челси» — ПСЖ на канале Q Sport, который состоится 14 июля в 01.00.

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O!TV с доступом к более 200 ТВ-каналам;

+40 гигабайт интернета;

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подписка «Яндекс Плюс», которая открывает доступ к миллионам музыкальных треков, кино, книгам и скидкам в «Яндекс Go» на тарифах «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес».

Один из популярных онлайн-кинотеатров:

онлайн-кинотеатр Etnomedia: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;

онлайн-кинотеатр Premier: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;

онлайн-кинотеатр Start: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;

онлайн-кинотеатр Wink: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Все это дополняется безлимитом в сети О!, минутами на другие мобильные сети КР, стабильным интернетом и возможностью управлять тарифом в приложении «Мой О!».

Все виды развлечений и выгодная связь — все в одном тарифе, который собираете вы сами.

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