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Бизнес

«Переходи на О! Комбо» — смотри 200+ каналов в O!TV бесплатно

Пока весь мир следит за матчами FIFA Club World Cup 2025, болельщики в Кыргызстане смотрят футбол эксклюзивно через O!TV. И все это бесплатно в рамках тарифа «Переходи на О! Комбо», который дает больше чем просто связь.

Не пропустите финальный матч «Челси» — ПСЖ на канале Q Sport, который состоится 14 июля в 01.00.

Скачивайте O!TV и смотрите более 200 ТВ-каналов на тарифе «Переходи на О! Комбо». Бесплатно в рамках тарифа можно выбрать 2 комбо-опции. Вы сами решаете, что важно именно сейчас. Это может быть:

  • O!TV с доступом к более 200 ТВ-каналам;
  • +40 гигабайт интернета;
  • бесплатная раздача Wi-Fi;
  • подписка «Яндекс Плюс», которая открывает доступ к миллионам музыкальных треков, кино, книгам и скидкам в «Яндекс Go» на тарифах «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес».

Один из популярных онлайн-кинотеатров:

  • онлайн-кинотеатр Etnomedia: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;
  • онлайн-кинотеатр Premier: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;
  • онлайн-кинотеатр Start: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;
  • онлайн-кинотеатр Wink: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Все это дополняется безлимитом в сети О!, минутами на другие мобильные сети КР, стабильным интернетом и возможностью управлять тарифом в приложении «Мой О!».

Все виды развлечений и выгодная связь — все в одном тарифе, который собираете вы сами.

Выбирайте свое лето с О!: perehodi.o.kg

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335805/
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