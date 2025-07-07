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Бизнес

MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и Падыша-Ата

Государственный оператор сотовой связи MEGA — первый и единственный в Кыргызстане — запустил базовые станции в биосферном заповеднике Сары-Челек и в государственном природном заповеднике Падыша-Ата. Благодаря этому жители и гости этих уникальных природных зон в Джалал-Абадской области впервые получили доступ к качественной 4G-связи.

Сары-Челек — один из самых живописных уголков Кыргызстана, входящий в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Падыша-Ата — не менее ценный природный объект, известный своим биоразнообразием и культурным наследием. Благодаря усилиям MEGA, теперь и туристы, и сотрудники заповедников могут оставаться на связи, использовать мобильный интернет, делиться впечатлениями и при необходимости оперативно связываться с экстренными службами.

Запуск 4G-сетей в таких регионах не только делает путешествия по Кыргызстану более комфортными и безопасными, но и способствует развитию экотуризма и цифровизации сферы охраны природы.

MEGA подтверждает свою миссию — делать связь доступной для каждого, где бы он ни находился, обеспечивая цифровое равенство и устойчивое развитие страны.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335420/
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