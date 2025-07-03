ОАО «Элдик Банк» и мэрия Бишкека подписали меморандум о сотрудничестве

2 июля мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ закрепляет намерение сторон наладить долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное партнерство, направленное на реализацию современных цифровых решений в городской инфраструктуре.

В частности, на первом этапе будет внедрен удобный способ оплаты парковки с помощью QR-кодов, размещенных на муниципальных парковочных местах.

«Инициатива реализуется в рамках национальной политики по стимулированию электронных расчетов. «Элдик Банк» как один из ключевых участников финансовой экосистемы страны продолжает внедрять решения, направленные на улучшение жизни горожан. Подобные инициативы делают Бишкек ближе к статусу «умного» и удобного мегаполиса», — отметил Уланбек Ногаев.