В мессенджерах появились ложные слухи об MBANK. Это неправда! MBANK работает стабильно и выполняет обязательства. Банк подал заявление в правоохранительные органы для защиты репутации.
В последнее время в мессенджерах активно распространяются ложные слухи о деятельности MBANK. Важно отметить, что эта информация абсолютно недостоверна. MBANK работает стабильно, в штатном режиме и продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами.
По факту распространения заведомо ложной информации MBANK уже подал официальное заявление в соответствующие правоохранительные органы. Банк предпринимает все необходимые меры для защиты своей репутации и интересов клиентов.
Такие сообщения могут вызывать беспокойство, поэтому MBANK настоятельно рекомендует доверять только проверенным источникам информации. Официальный сайт банка — www.mbank.kg — является основным и самым достоверным источником актуальных сведений.
MBANK всегда готов ответить на вопросы клиентов и развеять любые сомнения. Обратиться можно в контакт-центр по номеру 3333 или в ближайшее отделение MBANK.
Банк ценит доверие каждого клиента и гарантирует надежность своих услуг.
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