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Бизнес

MBANK предупреждает о недостоверной информации

В мессенджерах появились ложные слухи об MBANK. Это неправда! MBANK работает стабильно и выполняет обязательства. Банк подал заявление в правоохранительные органы для защиты репутации.

В последнее время в мессенджерах активно распространяются ложные слухи о деятельности MBANK. Важно отметить, что эта информация абсолютно недостоверна. MBANK работает стабильно, в штатном режиме и продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами.

По факту распространения заведомо ложной информации MBANK уже подал официальное заявление в соответствующие правоохранительные органы. Банк предпринимает все необходимые меры для защиты своей репутации и интересов клиентов.

Такие сообщения могут вызывать беспокойство, поэтому MBANK настоятельно рекомендует доверять только проверенным источникам информации. Официальный сайт банка — www.mbank.kg — является основным и самым достоверным источником актуальных сведений.

MBANK всегда готов ответить на вопросы клиентов и развеять любые сомнения. Обратиться можно в контакт-центр по номеру 3333 или в ближайшее отделение MBANK.

Банк ценит доверие каждого клиента и гарантирует надежность своих услуг.

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334283/
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