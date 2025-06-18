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Бизнес

Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня

BakAi выводит общение на новый уровень, объединив чат и денежные переводы в одном приложении! Теперь вы можете отправлять сообщения, стикеры и деньги быстро, просто и удобно.

Финансовые операции в чате — легко и эффективно

С BakAi-чатом вы можете:

• общаться с друзьями и близкими с помощью текстовых сообщений и ярких стикеров;
• отправлять и запрашивать деньги прямо в чате — без лишних переходов и задержек;
• устанавливать напоминания о долгах с конкретной датой возврата;
• просматривать всю историю платежей с каждым контактом — все на одном экране.

Конфиденциальность и безопасность — наш приоритет

Все переписки и переводы в BakAi-чате надежно защищены по самым высоким стандартам безопасности, гарантируя полную защиту и конфиденциальность ваших данных.

Просто начать — удобно пользоваться

BakAi-чат доступен всем пользователям мобильного приложения BakAi. Просто обновите приложение до последней версии и откройте раздел чата. Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит вам сразу погрузиться в комфортное общение и финансовые операции.

Ваши преимущества с BakAi-чатом:

Универсальность: общение и финансы в одном приложении — забудьте про переключение между сервисами.
Безопасность: современные технологии шифрования гарантируют надежную защиту ваших данных.
Удобство: все, что нужно, — в одном месте, без лишних шагов и ожиданий.

BakAi Bank делает важный шаг к созданию цифровой экосистемы, где банковские услуги и повседневное общение объединены для вашего комфорта. Мы стремимся сделать каждый контакт с банком простым, быстрым и максимально удобным!

Скачайте/обновите приложение до последней версии и попробуйте все удобства BakAi-чата уже сегодня!

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333159/
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