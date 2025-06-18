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Бизнес

«Элдик Банк» первым в КР получил статус прямого участника китайской системы CIPS

Делегация ОАО «Элдик Банк» во главе с председателем совета директоров Джыргалбеком Эрмеевым принимает участие в выставке China International Financial Exhibition 2025, проходящей в Шанхае на площадке World Expo Exhibition & Convention Center.

В рамках данного мероприятия заместитель председателя правления Медет Таиров презентовал деятельность «Элдик Банка», рассказал о ключевых финансовых показателях, продуктах и услугах банка, динамичном развитии, достигнутых успехах, стратегии устойчивого развития, цифровой трансформации, а также о заинтересованности сотрудничества в области платежей с банками, финансовыми институтами и предпринимателями Китая.

Ключевым событием выставки стала торжественная церемония подписания договора о прямом участии ОАО «Элдик Банк» в китайской системе трансграничных межбанковских платежей CIPS (Cross-Border Interbank Payment System).

Наряду с «Элдик Банком» в CIPS вступили такие крупнейшие мировые банки, как UOB (Сингапур), Standard Bank (Южная Африка), Afreximbank (Египет), MOX (КНР), First Abu Dhabi Bank (ОАЭ).

Интеграция с системой откроет для клиентов банка новые возможности в торговле с Китаем и другими странами — участницами системы, а также обеспечит ряд значимых преимуществ: ускорение платежей, снижение издержек, повышение прозрачности, расширение инструментов для бизнеса на китайском рынке.

Кроме того, подключение к системе CIPS поспособствует росту товарооборота и укреплению торговых связей между Кыргызстаном и Китаем, а также повысит конкурентоспособность и адаптивность бизнесменов КР к глобальным финансовым условиям.

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333146/
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