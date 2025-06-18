«Элдик Банк» усиливает поддержку женского предпринимательства в регионах КР

18 июня в Кыргызстане отмечается День сельских женщин, приуроченный ко дню рождения выдающейся труженицы сельского хозяйства и политической деятельницы Кыргызской Республики Зууракан Кайназаровой. Дата посвящена признанию вклада женщин, проживающих в сельской местности, в развитие страны, а также привлечению внимания к их проблемам.

В этот день «Элдик Банк» подчеркивает свою приверженность расширению экономических возможностей женщин в сельской местности и продолжает активно реализовывать программы, способствующие развитию женского предпринимательства.

Одной из таких инициатив стал кредитный продукт «Ишкер-Айым», который предлагает женщинам доступ к льготному финансированию по различным направлениям.

Благодаря программе десятки женщин смогли открыть или расширить свое дело в сферах животноводства, транспорта, строительства, заготовки, торговли, производства и других.

С момента запуска продукта наибольшее количество кредитов было выдано в регионах — Ноокен, Джалал-Абад, Раззаков, Кербен, что говорит о высоком спросе на финансовую поддержку со стороны женщин и их готовности развивать собственный бизнес.

В целях дальнейшего расширения доступа женщин к финансовым ресурсам «Элдик Банк» совместно с Министерством экономики и коммерции КР разработал новый продукт — «Развитие женского предпринимательства», направленный на устойчивую поддержку бизнес-инициатив женщин из регионов.

— Развитие женского предпринимательства в регионах — это не только вопрос равенства, но и важный фактор устойчивого экономического роста. Поддерживая женщин, мы поддерживаем целые семьи, сообщества и будущее страны, — отмечает председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

— Мы искренне верим, что укрепление экономических прав и возможностей женщин — это ключ к развитию устойчивой экономики, процветанию сообществ и построению более справедливого будущего для всех. Именно поэтому наш банк намерен и далее реализовывать инициативы, направленные на финансовой инклюзию, развитие женского предпринимательства и создание новых рабочих мест по всей стране.

Для справки. Программа развития ООН отмечает, что сокращение гендерного разрыва в участии в рабочей силе к 2030 году может увеличить глобальный ВВП на 3,6 процента и сократить уровень крайней нищеты на 0,5 процента. По данным CABAR.asia в Кыргызстане, несмотря на значительное количество женщин-предпринимателей, их доля среди общего числа предпринимателей составляет всего 30 процентов.

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