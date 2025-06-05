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Бизнес

Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay

Любители рыбалки в Кыргызстане могут по-прежнему быстро и удобно оформить разрешение на рыболовство через мобильное приложение MegaPay. Напоминаем, что сервис «Рыболовный билет» позволяет получить все необходимые документы всего за несколько кликов, без визитов в госучреждения.

Сервис был реализован при совместной работе MegaPay, департамента рыбопромышленного комплекса Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, а также при поддержке госпредприятия «АгроСмарт».

Чтобы оформить билет, нужно:

  1. Установить или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  2. Перейти в раздел «Сервисы» → «Досуг, развлечение» → «Рыболовный билет КР» → «Купить Билет».
  3. Проверить автоматически подставленные Ф.И.О. и внести изменения при необходимости.
  4. Указать e-mail и гражданство.
  5. Выбрать тип билета — стоимость определяется автоматически.
  6. Указать область, водоем и дату начала действия.
  7. Ознакомиться с правилами и подтвердить согласие.
  8. Оплатить и завершить оформление.

После оплаты электронный билет будет доступен в разделе «Мои билеты». Его можно скачать в формате PDF и предъявить при проверке — документ снабжен QR-кодом, который подтверждает подлинность и срок действия.

Пусть рыбалка будет не только приятной, но и простой в организации — используйте возможности MegaPay!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331709/
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