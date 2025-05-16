Все больше людей предпочитают оплачивать покупки и услуги картой или через смартфон. Для бизнеса это не просто удобство, а реальная возможность увеличить продажи и прибыль.

O!Bank предлагает бесплатные POS-терминалы с ККМ — прием платежей по картам и QR-кодам быстро и удобно.

Установив терминал, вы получаете:

• бесплатную чековую ленту и полное техническое обслуживание;

• автоматическую обработку и передачу данных в Налоговую службу;

• интеграцию с расчетным счетом в любом банке;

• круглосуточную онлайн-поддержку.

Бесплатное обслуживание ККМ

Подключив POS-терминал от O!Bank, вы сможете использовать ККМ без оплаты за обслуживание. Предложение действует для партнеров, подключившихся с 1 февраля по 31 августа 2025 года.

Подключите POS-терминал с ККМ — это поможет упростить работу и зарабатывать больше.

Оставьте заявку:

• по номеру 0705000303;

• в мессенджерах WhatsАpp или Telegram.

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