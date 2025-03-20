«Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»

При поддержке «Бакай Банка» в Детском реабилитационном центре «Умут-Надежда» был проведен ремонт, и 13 марта 2025 года состоялось торжественное открытие обновленного корпуса.

Ремонт здания стал частью акции банка «Дарите добро», в рамках которой было выделено 5 миллионов сомов на четыре благотворительных проекта.

Фото 24.kg. Воспитанники центра

Уникальный проект по поддержке ДРЦ «Умут-Надежда» был инициирован и реализован «Бакай Банком» при активной поддержке известных блогеров – амбассадоров банка Бекзады Жолборсовой и Эрмека Таалайбекова. Благодаря совместным усилиям проект стал победителем конкурса, собрав впечатляющую сумму — 1 миллион 818 тысяч 343 сома 71 тыйын. Из них 1 миллион 674 тысячи 928 сомов выделил «Бакай Банк», а 143 тысячи 415 сомов 71 тыйын пожертвовали неравнодушные клиенты.

«Центр «Умут-Надежда» стал настоящим домом для детей с особенностями развития. Мы отмечаем важное событие — открытие отремонтированного корпуса. Хочу отметить, что значимый вклад сделали и клиенты банка, которые жертвовали деньги в приложении BakAi. Наши клиенты не просто доверяют нам свои средства, но и активно участвуют в создании лучшего мира для тех, кто в этом особенно нуждается», — отметила Айдай Мокушева, директор департамента маркетинга «Бакай Банк».

Также выражаю особую благодарность всем сотрудникам данного учреждения, которые ежедневно трудятся на благо детей, создавая для них пространство, где каждый сможет развиваться, учиться и чувствовать себя частью общества. Айдай Мокушева

По словам главы «Умут-Надежда» Инги-Ханны Шелике, центр нуждался в ремонте.

«Благодаря «Бакай Банку», который реализовал и полностью профинансировал этот масштабный проект в рамках голосования, а также поддержке блогеров-амбассадоров Бекзады Жолборсовой и Эрмека Таалайбекова, удалось привлечь внимание общественности. В результате был проведен капитальный ремонт, обеспечено отопление, электроснабжение и полностью заменены водопроводные трубы. Сегодня здесь обретают новый дом 12 детей с тяжелыми формами инвалидности», — отметила Инга-Ханна Шелике.

На мероприятии по случаю открытия корпуса воспитанники центра организовали целое выступление со стихотворениями и игрой на фортепиано.

Оркестр «Саратан» исполнил две замечательные песни, а мальчики-воспитанники показали свои таланты в танце. После официальной части к детям вышли аниматоры, которые развлекали их песнями и шоу с мыльными пузырями.

Амбассадоры банка Бекзада Жолборсова и Эрмек Таалайбеков рассказали, что значительный вклад в проект внесли клиенты банка.

«В рамках проекта «Дарите добро» мы искали, кому необходима помощь. Наши подписчики подсказали, что одному центру нужен ремонт. Когда мы приехали и увидели, в каком состоянии находится здание, то сразу решили, что здесь остановимся. По правилам акции подписчики должны были проголосовать за самый необходимый для общества проект, где наш набрал наибольшее количество голосов. Таким образом, банк выделил нам больше средств из общего бюджета», — сообщили блогеры.

Мы собрали донаты и перевели в «Умут-Надежда». После этого довольно оперативно, почти за 2,5 месяца, был проделан капитальный ремонт. Бекзада Жолборсова и Эрмек Таалайбеков

Теперь благодаря инициативе «Бакай Банка» дети с ограниченными возможностями здоровья будут жить в новом, теплом доме, оснащенном новой мебелью, пандусами для передвижения колясок, комфортными условиями и просторными игровыми зонами.