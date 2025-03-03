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Бизнес

Легкий и удобный способ перечисления фитр-садака через MegaPay

В священный месяц Рамазан каждому мусульманину важно выполнить свой духовный долг, помогая нуждающимся. Теперь с приложением MegaPay сделать это стало еще проще! Вы можете легко и удобно перечислить сумму фитр-садака на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана. Это позволит вам быстро и эффективно выполнить свою обязанность, обеспечивая помощь тем, кто в ней нуждается.

Мы позаботились о том, чтобы процесс внесения пожертвования был максимально простым. В приложении MegaPay теперь доступно два способа внесения фитр-садака:

  1. Выбор любой суммы — введите сумму, которую хотите пожертвовать, исходя из ваших возможностей.

  2. Автоматический расчет — выберите продукты из списка и укажите число человек, за которых хотите пожертвовать. Приложение автоматически рассчитает сумму фитр-садака.

Как перечислить пожертвование онлайн:

  1. Обновите приложение MegaPay и зайдите в раздел «Сервисы».

  2. Выберите категорию «Благотворительность», затем «Фитр-садака».

  3. Определитесь с удобным способом пожертвования:

    • ввести любую сумму и подтвердить оплату;

    • рассчитать сумму, выбрав вид продукта из списка и указав число человек, после чего оплатить рассчитанную сумму.

С помощью MegaPay выполнение вашего духовного долга становится еще удобнее и доступнее. Совершите доброе дело легко и быстро, помогая тем, кто нуждается в поддержке в этот благословенный период!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321568/
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