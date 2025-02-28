Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента

Отправлять деньги из Кыргызстана в Узбекистан стало еще выгоднее! Комиссия на переводы через Ria Money Transfer снижена до 0,75 процента от суммы перевода.
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Справки по телефону 8686.
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