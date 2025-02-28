17:09
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 1.01
Бизнес

Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента

Отправлять деньги из Кыргызстана в Узбекистан стало еще выгоднее! Комиссия на переводы через Ria Money Transfer снижена до 0,75 процента от суммы перевода.

Преимущества перевода через Ria Money Transfer с Doscredobank:

— удобное и быстрое оформление перевода;
— минимальные затраты при отправке средств;
— полная надежность и безопасность.

С Doscredobank вам не нужно переживать о времени — наши отделения работают круглосуточно, 24/7, обеспечивая вам максимальное удобство.

Отправляйте деньги с выгодой и комфортом!

Специальное предложение действует до 10 мая 2025 года.

Справки по телефону 8686.

Instagram

Лицензия НБ КР № 037.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321422/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Doscredobank: переводы в китайских юанях с минимальной комиссией
Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Simbank — новый мобильный сервис от Doscredobank
Doscredobank поздравил победителей по итогам акции!
Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Doscredobank вручил ценные подарки по итогам первого этапа акции
Акция! Путешествие мечты с Doscredobank и Avosend!
Популярные новости
N&nbsp;Group запускает первый в&nbsp;ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham N Group запускает первый в ЦА проект сервисных апартаментов под брендом Wyndham
Депозит &laquo;Бай Бол+&raquo;. Как сохранить и&nbsp;приумножить деньги в&nbsp;2025&nbsp;году? Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
Бизнес
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
&laquo;Семья Премиум&raquo;: домашний и&nbsp;мобильный интернет на&nbsp;три SIM-карты в&nbsp;тарифе от&nbsp;О! «Семья Премиум»: домашний и мобильный интернет на три SIM-карты в тарифе от О!
30&nbsp;ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и&nbsp;SMS в&nbsp;честь Рамазана 30 ночей безлимита: О! дарит бесплатные интернет, звонки и SMS в честь Рамазана
Бесплатные интернет и&nbsp;звонки от&nbsp;MEGA в&nbsp;честь месяца Рамазан Бесплатные интернет и звонки от MEGA в честь месяца Рамазан
28 февраля, пятница
17:06
«Кумтор» участвует в субботниках на Иссык-Куле, помогает саженцами и техникой «Кумтор» участвует в субботниках на Иссык-Куле, помогае...
17:02
Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум
16:56
Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
16:40
Орозо-2025. Более ста мечетей проверили в Бишкеке перед началом поста
16:30
Инвесторов попросили ускорить работу над ТЭО газовой станции Бишкекской ТЭЦ-2