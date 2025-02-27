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Бизнес

Забудьте о процентах на 65 дней — оформите кредитную карту от «Бакай Банка»

Представьте: деньги всегда под рукой, а проценты — только после 65 дней. «Бакай Банк» предлагает уникальное решение — единственную в Кыргызстане кредитную карту с рекордным льготным периодом до 65 дней.

Как это работает?

Совершайте безналичные покупки и забудьте о процентах, если успеете погасить задолженность до конца следующего месяца. Это значит, что вы можете пользоваться деньгами банка свыше двух месяцев бесплатно!

Почему эта карта — ваш must-have:

  • Бесплатные оформление и обслуживание. Ни копейки за выпуск и годовое обслуживание карты.

  • Максимальный лимит — до пяти зарплат. Для сумм выше 500 тысяч сомов потребуется залог, но зато вы получаете настоящую финансовую подушку безопасности.

  • При оплате товаров через POS-терминалы проценты начисляются только после окончания льготного периода.

  • Все операции в пару кликов. Погашайте задолженность через мобильное приложение BakAi быстро и удобно.

  • Карта на два года. Один раз оформили — и на 24 месяца забыли о дополнительных визитах в банк.

  • Кешбэк до 5 процентов! Оплачивайте товары и услуги картой и возвращайте до 5 процентов от стоимости покупок!

Оформление проще простого:

  1. Найдите ближайший офис «Бакай Банка».

  2. Захватите паспорт и обратитесь к специалисту.

  3. Заберите карту и зарабатывайте на ваших покупках до 5 процентов кешбэка реальными деньгами.

Позаботьтесь о себе заранее — оформите кредитную карту уже сегодня и наслаждайтесь до 65 дней финансовой свободой.

«Бакай Банк» — для того, что действительно важно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321301/
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