Представьте: деньги всегда под рукой, а проценты — только после 65 дней. «Бакай Банк» предлагает уникальное решение — единственную в Кыргызстане кредитную карту с рекордным льготным периодом до 65 дней.

Как это работает?

Совершайте безналичные покупки и забудьте о процентах, если успеете погасить задолженность до конца следующего месяца. Это значит, что вы можете пользоваться деньгами банка свыше двух месяцев бесплатно!

Почему эта карта — ваш must-have:

Бесплатные оформление и обслуживание. Ни копейки за выпуск и годовое обслуживание карты.

Максимальный лимит — до пяти зарплат. Для сумм выше 500 тысяч сомов потребуется залог, но зато вы получаете настоящую финансовую подушку безопасности.

При оплате товаров через POS-терминалы проценты начисляются только после окончания льготного периода.

Все операции в пару кликов. Погашайте задолженность через мобильное приложение BakAi быстро и удобно.

Карта на два года. Один раз оформили — и на 24 месяца забыли о дополнительных визитах в банк.

Кешбэк до 5 процентов! Оплачивайте товары и услуги картой и возвращайте до 5 процентов от стоимости покупок!

Оформление проще простого:

Найдите ближайший офис «Бакай Банка». Захватите паспорт и обратитесь к специалисту. Заберите карту и зарабатывайте на ваших покупках до 5 процентов кешбэка реальными деньгами.

Позаботьтесь о себе заранее — оформите кредитную карту уже сегодня и наслаждайтесь до 65 дней финансовой свободой.

«Бакай Банк» — для того, что действительно важно.