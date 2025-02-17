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Бизнес

Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня

O!Bank предлагает уникальные условия по депозиту в сомах — 16,5 процента годовых на 12 месяцев.

Простой и надежный способ начать копить уже сегодня.

Преимущества:

• ежемесячное начисление процентов;
• пополнение без ограничений;
• гарантированная безопасность;
• простое оформление — онлайн в супераппе «Мой О!»;
• удобное управление и контроль в приложении.

Условия:

• 8 процента годовых на 3 месяца;
• 13 процентов годовых на 6 месяцев;
• 16,5 процента годовых на 12 месяцев;
• 15,5 процента годовых на 24 месяца.

Как открыть депозит?

• Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play
• Перейдите в раздел O!Bank и выберите «Депозиты».
• Нажмите «Открыть», заполните данные и подтвердите.

Рассчитать выгоду и узнать подробнее можно на сайте.

Банк является участником Агентства по защите депозитов КР, а значит вклады до 1 миллиона сомов застрахованы.

Акция действует с 14 февраля 2025 года по 14 марта 2025-го.

ГЭПС в сомах от 8,42 процента до 18,07 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320166/
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