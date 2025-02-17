O!Bank предлагает уникальные условия по депозиту в сомах — 16,5 процента годовых на 12 месяцев.
Простой и надежный способ начать копить уже сегодня.
Преимущества:
• ежемесячное начисление процентов;
• пополнение без ограничений;
• гарантированная безопасность;
• простое оформление — онлайн в супераппе «Мой О!»;
• удобное управление и контроль в приложении.
Условия:
• 8 процента годовых на 3 месяца;
• 13 процентов годовых на 6 месяцев;
• 16,5 процента годовых на 12 месяцев;
• 15,5 процента годовых на 24 месяца.
Как открыть депозит?
• Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play
• Перейдите в раздел O!Bank и выберите «Депозиты».
• Нажмите «Открыть», заполните данные и подтвердите.
Рассчитать выгоду и узнать подробнее можно на сайте.
Банк является участником Агентства по защите депозитов КР, а значит вклады до 1 миллиона сомов застрахованы.
Акция действует с 14 февраля 2025 года по 14 марта 2025-го.
ГЭПС в сомах от 8,42 процента до 18,07 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.