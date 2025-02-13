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Бизнес

MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!

Мобильное приложение MegaPay предлагает революционное решение для быстрых и удобных платежей с использованием современных NFC-аксессуаров. Теперь вы можете оплачивать покупки при помощи стильных браслетов и колец, а также по средством стикеров, просто приложив свой аксессуар к платежному терминалу.

Напомним, что MegaPay в рамках специальной акции проводит раздачу NFC-стикеров абсолютно БЕСПЛАТНО. Это отличная возможность для пользователей, чьи смартфоны не оснащены встроенным NFC-модулем, воспользоваться всеми преимуществами бесконтактных платежей.

Чтобы стать обладателем NFC-стикера, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • пройти полную банковскую идентификацию в центрах продаж и обслуживания MEGA;
  • выпустить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в мобильном приложении MegaPay;
  • получить бесплатный NFC-стикер в одном из центров продаж MEGA.

Акция доступна только пользователям приложения MegaPay, которые соответствуют следующим критериям:

  • у них выпущена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
  • они используют смартфон на базе iOS или Android без встроенного NFC-модуля.

Важно! На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции. Повторная выдача NFC-стикера бесплатно не предусмотрена.

Где можно получить NFC-стикер?

Получить свой бесплатный NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

  • проспект Чуй 155 «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
  • улица Юнусалиева 177/2, ТЦ «Beta Stores — 2»;
  • проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;
  • улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
  • улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», этаж 0;
  • улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
  • улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
  • улица Юнусалиева, 185/1;
  • город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир памятник Каныкей).
  • город Ош, улица Курманджан Датки, 256.

Не упустите шанс сделать свои платежи еще удобнее, успейте получить бесплатный NFC-стикер уже сегодня!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319808/
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