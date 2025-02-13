MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!

Мобильное приложение MegaPay предлагает революционное решение для быстрых и удобных платежей с использованием современных NFC-аксессуаров. Теперь вы можете оплачивать покупки при помощи стильных браслетов и колец, а также по средством стикеров, просто приложив свой аксессуар к платежному терминалу.

Напомним, что MegaPay в рамках специальной акции проводит раздачу NFC-стикеров абсолютно БЕСПЛАТНО. Это отличная возможность для пользователей, чьи смартфоны не оснащены встроенным NFC-модулем, воспользоваться всеми преимуществами бесконтактных платежей.

Чтобы стать обладателем NFC-стикера, необходимо выполнить несколько простых шагов:

пройти полную банковскую идентификацию в центрах продаж и обслуживания MEGA;

выпустить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в мобильном приложении MegaPay;

получить бесплатный NFC-стикер в одном из центров продаж MEGA.

Акция доступна только пользователям приложения MegaPay, которые соответствуют следующим критериям:

у них выпущена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;

они используют смартфон на базе iOS или Android без встроенного NFC-модуля.

Важно! На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции. Повторная выдача NFC-стикера бесплатно не предусмотрена.

Где можно получить NFC-стикер?

Получить свой бесплатный NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

проспект Чуй 155 «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;

улица Юнусалиева 177/2, ТЦ «Beta Stores — 2»;

проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;

улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;

улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», этаж 0;

улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;

улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;

улица Юнусалиева, 185/1;

город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир памятник Каныкей).

город Ош, улица Курманджан Датки, 256.

Не упустите шанс сделать свои платежи еще удобнее, успейте получить бесплатный NFC-стикер уже сегодня!

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