MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!

Мобильное приложение MegaPay предлагает революционное решение для быстрых и удобных платежей с использованием современных NFC-аксессуаров. Теперь вы можете оплачивать покупки при помощи стильных браслетов и колец, а также по средством стикеров, просто приложив свой аксессуар к платежному терминалу.
Напомним, что MegaPay в рамках специальной акции проводит раздачу NFC-стикеров абсолютно БЕСПЛАТНО. Это отличная возможность для пользователей, чьи смартфоны не оснащены встроенным NFC-модулем, воспользоваться всеми преимуществами бесконтактных платежей.
Чтобы стать обладателем NFC-стикера, необходимо выполнить несколько простых шагов:
- пройти полную банковскую идентификацию в центрах продаж и обслуживания MEGA;
- выпустить виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в мобильном приложении MegaPay;
- получить бесплатный NFC-стикер в одном из центров продаж MEGA.
Акция доступна только пользователям приложения MegaPay, которые соответствуют следующим критериям:
- у них выпущена виртуальная карта «MEGA ЭЛКАРТ» от ОАО «Айыл Банк»;
- они используют смартфон на базе iOS или Android без встроенного NFC-модуля.
Важно! На один ИНН можно получить только один бесплатный NFC-стикер за весь период акции. Повторная выдача NFC-стикера бесплатно не предусмотрена.
Где можно получить NFC-стикер?
Получить свой бесплатный NFC-стикер можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:
- проспект Чуй 155 «ЦУМ-Айчурек», бутик В17;
- улица Юнусалиева 177/2, ТЦ «Beta Stores — 2»;
- проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;
- улица Суюмбаева, 123, головной офис MEGA;
- улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», этаж 0;
- улица Горького, 27/1, Vefa Center, 1-й этаж, бутик № 20;
- улица Ибраимова, 115, «Дордой Плаза»;
- улица Юнусалиева, 185/1;
- город Ош, проспект Масалиева, 2 (ориентир памятник Каныкей).
- город Ош, улица Курманджан Датки, 256.
Не упустите шанс сделать свои платежи еще удобнее, успейте получить бесплатный NFC-стикер уже сегодня!
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