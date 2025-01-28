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Бизнес

MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров

Платежная система MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежит Государственному банку развития КР, объявила о запуске нового продукта для бизнес-партнеров — гибридного смарт-POS-терминала 3 в 1. Устройство сочетает в себе передовые технологии и обеспечивает максимальную простоту и удобство для предпринимателей, позволяя им с легкостью адаптироваться к современным требованиям цифровой экономики.

Смарт-POS-терминал 3 в 1 от MegaPay предоставляет бизнесу уникальную возможность принимать платежи сразу тремя способами:

  1. Банковские карты — поддержка всех основных платежных систем. Устройство оснащено бесконтактным модулем NFC для удобной оплаты с помощью карт или смартфонов.
  2. QR-код — использование единого стандарта ELQR для приема оплаты, что упрощает процесс для клиентов, предпочитающих использовать мобильные приложения банков.
  3. Встроенная контрольно-кассовая машина (ККМ) — автоматическая фискализация всех операций в соответствии с законодательством без необходимости подключения дополнительных устройств.

Новое устройство ориентировано на малый и средний бизнес, а также крупные компании, желающие оптимизировать платежные процессы.

Среди ключевых преимуществ гибридного POS-терминала:

  • удобство и универсальность: одно устройство заменяет несколько отдельных приборов;
  • компактный дизайн: терминал легко интегрируется в рабочее пространство, занимая минимум места;
  • скорость работы: все операции выполняются быстро, что повышает уровень обслуживания клиентов;
  • соответствие законодательству: встроенный модуль ККМ гарантирует, что все платежи будут учтены в соответствии с нормами.

MegaPay продолжает укреплять свою позицию на рынке, предлагая решения, которые отвечают требованиям современных предпринимателей. Новый смарт-POS-терминал 3 в 1 создан для того, чтобы сократить расходы на оборудование, повысить эффективность и создать более удобные условия для ведения бизнеса.

Запуск нового продукта подчеркивает стремление компании предоставлять качественные решения, которые помогают бизнесу оставаться конкурентоспособным в условиях цифровой трансформации.

Для получения дополнительной информации:

  • свяжитесь по номеру +996 (990) 800 800 (звонок для абонентов MEGA бесплатный);
  • напишите в мессенджер WhatsApp по номеру +996 (999) 500 000;
  • оставьте заявку на сайте megapay.kg в разделе «Бизнес», заполнив форму.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/318115/
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