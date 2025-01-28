MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров

Платежная система MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежит Государственному банку развития КР, объявила о запуске нового продукта для бизнес-партнеров — гибридного смарт-POS-терминала 3 в 1. Устройство сочетает в себе передовые технологии и обеспечивает максимальную простоту и удобство для предпринимателей, позволяя им с легкостью адаптироваться к современным требованиям цифровой экономики.

Смарт-POS-терминал 3 в 1 от MegaPay предоставляет бизнесу уникальную возможность принимать платежи сразу тремя способами:

Банковские карты — поддержка всех основных платежных систем. Устройство оснащено бесконтактным модулем NFC для удобной оплаты с помощью карт или смартфонов. QR-код — использование единого стандарта ELQR для приема оплаты, что упрощает процесс для клиентов, предпочитающих использовать мобильные приложения банков. Встроенная контрольно-кассовая машина (ККМ) — автоматическая фискализация всех операций в соответствии с законодательством без необходимости подключения дополнительных устройств.

Новое устройство ориентировано на малый и средний бизнес, а также крупные компании, желающие оптимизировать платежные процессы.

Среди ключевых преимуществ гибридного POS-терминала:

удобство и универсальность : одно устройство заменяет несколько отдельных приборов;

: одно устройство заменяет несколько отдельных приборов; компактный дизайн : терминал легко интегрируется в рабочее пространство, занимая минимум места;

: терминал легко интегрируется в рабочее пространство, занимая минимум места; скорость работы : все операции выполняются быстро, что повышает уровень обслуживания клиентов;

: все операции выполняются быстро, что повышает уровень обслуживания клиентов; соответствие законодательству: встроенный модуль ККМ гарантирует, что все платежи будут учтены в соответствии с нормами.

MegaPay продолжает укреплять свою позицию на рынке, предлагая решения, которые отвечают требованиям современных предпринимателей. Новый смарт-POS-терминал 3 в 1 создан для того, чтобы сократить расходы на оборудование, повысить эффективность и создать более удобные условия для ведения бизнеса.

Запуск нового продукта подчеркивает стремление компании предоставлять качественные решения, которые помогают бизнесу оставаться конкурентоспособным в условиях цифровой трансформации.

Для получения дополнительной информации:

свяжитесь по номеру +996 (990) 800 800 (звонок для абонентов MEGA бесплатный);

напишите в мессенджер WhatsApp по номеру +996 (999) 500 000;

оставьте заявку на сайте megapay.kg в разделе «Бизнес», заполнив форму.

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