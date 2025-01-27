Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»

17 января 2025 года в ОАО «Дос-Кредобанк» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго этапа акции «Отправляй, получай и подарки забирай!». Акция, которая проходила с 1 июля по 31 декабря 2024 года, была направлена на популяризацию современных и безопасных систем денежных переводов: «Астрасенд», RIA, UPT, Western Union и MoneyGram. Она вызвала большой интерес у клиентов банка.

Награждение участников прошло в четырех филиалах и сберегательных кассах в городах Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде. Более 100 клиентов из разных регионов Кыргызстана стали обладателями ценных призов за активное участие. Этот этап акции превратился в настоящий праздник, объединяющий тех, кто доверяет финансовым решениям ОАО «Дос-Кредобанк».

В рамках награждения руководство банка выразило благодарность всем участникам:

«Мы искренне благодарим наших клиентов за доверие и активное участие. ОАО «Дос-Кредобанк» продолжает внедрять передовые финансовые инструменты, делая обслуживание еще удобнее, безопаснее и выгоднее. Мы гордимся тем, что можем предложить широкий спектр услуг: депозиты, кредиты, кредитные карты и многое другое».

Акция «Отправляй, получай и подарки забирай!» еще раз подтвердила, что ОАО «Дос-Кредобанк» уделяет особое внимание интересам своих клиентов. Банк продолжает активно развиваться, внедряя инновационные решения и предлагая выгодные предложения для каждого клиента.

ОАО «Дос-Кредобанк» — ваш надежный финансовый партнер!

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