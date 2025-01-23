15:40
USD 87.45
EUR 91.15
RUB 0.88
Бизнес

Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает для своих клиентов услугу «Все кинотеатры + ТВ», которая выводит возможности цифрового досуга на совершенно новый уровень. Абоненты, подключившие услугу, получат доступ к огромному каталогу фильмов, сериалов, подкастов и телевизионных каналов.

Услуга «Все кинотеатры + ТВ» объединяет четыре популярных онлайн-кинотеатра, среди которых:

  • «Этномедиа». Уникальный контент кыргызского кинематографа, более 300 фильмов и мультфильмов на кыргызском языке.
  • START. Эксклюзивные премьеры сериалов, российские фильмы и образовательные программы для детей.
  • WINK. Большой выбор сериалов и фильмов, включая российские и зарубежные премьеры.
  • Megogo. Богатый каталог популярных фильмов и сериалов, удобно распределенных по жанрам и рейтингу.

Кроме того, подписка включает премиальный пакет телевидения MegaTV_Premium, который открывает доступ к более 200 лучшим телеканалам в высоком качестве.

Удобство сервиса заключается в том, что абонентам больше не нужно искать контент на разных платформах. Все популярные кинотеатры собраны в одном пакете, а просмотр возможен с любого устройства одновременно: смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Это экономит время и упрощает выбор, особенно для семей, где у каждого свои предпочтения.

Стоимость подписки составляет всего 20 сомов в день с учетом налогов. Для подключения сервиса необходимо набрать комбинацию *725*1#.

При первом подключении к услуге абоненту будет предоставлен БЕСПЛАТНЫЙ период на семь дней.

«Все кинотеатры + ТВ» — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и разнообразие контента.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/317729/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
Сервис «Мой Дом — единая квитанция» теперь в MegaPay
Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
Откройте виртуальную карту «MEGA ЭЛКАРТ» в MegaPay
Популярные новости
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
Бизнес
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo;: доступное жилье через накопительную ипотеку «Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
23 января, четверг
15:28
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России с...
15:20
Нацбанк потратит на запуск цифрового сома около $5 миллионов
15:06
В ЦИК рассказали, кто займет место Женишбека Токторбаева в Жогорку Кенеше
14:43
Генсек ООН: Отказ от климатических обязательств — недальновидно и эгоистично
14:35
Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA