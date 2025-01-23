Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает для своих клиентов услугу «Все кинотеатры + ТВ», которая выводит возможности цифрового досуга на совершенно новый уровень. Абоненты, подключившие услугу, получат доступ к огромному каталогу фильмов, сериалов, подкастов и телевизионных каналов.

Услуга «Все кинотеатры + ТВ» объединяет четыре популярных онлайн-кинотеатра, среди которых:

«Этномедиа». Уникальный контент кыргызского кинематографа, более 300 фильмов и мультфильмов на кыргызском языке.

Уникальный контент кыргызского кинематографа, более 300 фильмов и мультфильмов на кыргызском языке. START. Эксклюзивные премьеры сериалов, российские фильмы и образовательные программы для детей.

Эксклюзивные премьеры сериалов, российские фильмы и образовательные программы для детей. WINK. Большой выбор сериалов и фильмов, включая российские и зарубежные премьеры.

Большой выбор сериалов и фильмов, включая российские и зарубежные премьеры. Megogo. Богатый каталог популярных фильмов и сериалов, удобно распределенных по жанрам и рейтингу.

Кроме того, подписка включает премиальный пакет телевидения MegaTV_Premium, который открывает доступ к более 200 лучшим телеканалам в высоком качестве.

Удобство сервиса заключается в том, что абонентам больше не нужно искать контент на разных платформах. Все популярные кинотеатры собраны в одном пакете, а просмотр возможен с любого устройства одновременно: смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Это экономит время и упрощает выбор, особенно для семей, где у каждого свои предпочтения.

Стоимость подписки составляет всего 20 сомов в день с учетом налогов. Для подключения сервиса необходимо набрать комбинацию *725*1#.

При первом подключении к услуге абоненту будет предоставлен БЕСПЛАТНЫЙ период на семь дней.

«Все кинотеатры + ТВ» — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и разнообразие контента.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.