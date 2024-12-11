ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» рад представить удобную и безопасную услугу международных денежных переводов через систему Astrasend. Теперь перевести деньги за границу и получить средства легко и быстро!

Преимущества перевода с Astrasend:

переводы между физическими лицами;

мгновенная выплата наличными;

получение средств в любом отделении банка;

современная и надежная система перевода;

комиссия всего 1 процент от суммы перевода.

Страны, в которые можно отправить перевод:

Россия;

Кыргызстан;

Узбекистан;

Казахстан;

Таджикистан.

Как получить перевод через Astrasend?

Обратитесь в любое отделение банка. Назовите контрольный номер перевода (10 цифр). Укажите сумму перевода, страну отправителя и данные отправителя. Предъявите документ, удостоверяющий личность.

Как отправить перевод?

Укажите сумму перевода, страну назначения и Ф.И.О. получателя (в точности по паспорту). Оплатите перевод. Передайте получателю контрольный номер перевода.

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» предлагает своим клиентам удобную и надежную систему денежных переводов с минимальной комиссией и без лишних хлопот.

Поторопитесь и воспользуйтесь услугой уже сегодня!

Лицензия НБ КР № 020.