ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» рад представить удобную и безопасную услугу международных денежных переводов через систему Astrasend. Теперь перевести деньги за границу и получить средства легко и быстро!
Преимущества перевода с Astrasend:
- переводы между физическими лицами;
- мгновенная выплата наличными;
- получение средств в любом отделении банка;
- современная и надежная система перевода;
- комиссия всего 1 процент от суммы перевода.
Страны, в которые можно отправить перевод:
- Россия;
- Кыргызстан;
- Узбекистан;
- Казахстан;
- Таджикистан.
Как получить перевод через Astrasend?
- Обратитесь в любое отделение банка.
- Назовите контрольный номер перевода (10 цифр).
- Укажите сумму перевода, страну отправителя и данные отправителя.
- Предъявите документ, удостоверяющий личность.
Как отправить перевод?
- Укажите сумму перевода, страну назначения и Ф.И.О. получателя (в точности по паспорту).
- Оплатите перевод.
- Передайте получателю контрольный номер перевода.
ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» предлагает своим клиентам удобную и надежную систему денежных переводов с минимальной комиссией и без лишних хлопот.
Поторопитесь и воспользуйтесь услугой уже сегодня!
Лицензия НБ КР № 020.