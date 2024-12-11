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Бизнес

Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» рад представить удобную и безопасную услугу международных денежных переводов через систему Astrasend. Теперь перевести деньги за границу и получить средства легко и быстро!

Преимущества перевода с Astrasend:

  • переводы между физическими лицами;
  • мгновенная выплата наличными;
  • получение средств в любом отделении банка;
  • современная и надежная система перевода;
  • комиссия всего 1 процент от суммы перевода.

Страны, в которые можно отправить перевод:

  • Россия;
  • Кыргызстан;
  • Узбекистан;
  • Казахстан;
  • Таджикистан.

Как получить перевод через Astrasend?

  1. Обратитесь в любое отделение банка.
  2. Назовите контрольный номер перевода (10 цифр).
  3. Укажите сумму перевода, страну отправителя и данные отправителя.
  4. Предъявите документ, удостоверяющий личность.

Как отправить перевод?

  1. Укажите сумму перевода, страну назначения и Ф.И.О. получателя (в точности по паспорту).
  2. Оплатите перевод.
  3. Передайте получателю контрольный номер перевода.

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» предлагает своим клиентам удобную и надежную систему денежных переводов с минимальной комиссией и без лишних хлопот.

Поторопитесь и воспользуйтесь услугой уже сегодня!

Лицензия НБ КР № 020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313713/
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