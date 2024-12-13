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Бизнес

«Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!

«Коммерческий Банк КСБ» удостоен двух престижных наград от компании Visa:

  • New Visa Principal Member — за активное развитие партнерства с международной платежной системой;
  • First Visa Signature Card Launch — за успешный запуск премиальной карты Visa Signature.

Являясь первым и единственным банком в Кыргызстане со швейцарским капиталом, «Коммерческий Банк КСБ» предоставляет финансовые и консультационные услуги корпоративным, институциональным и частным клиентам. Основанный в 2013 году благодаря швейцарскому инвестору — компании «Петрам Финанс», банк продолжает активно развивать банковскую индустрию страны, внедряя швейцарские традиции в свою деятельность.

Эти награды подтверждают стремительный рост банка, его инновационный подход и высокий уровень обслуживания клиентов.

Компания Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, отметила «Коммерческий Банк КСБ» среди лучших представителей банковской индустрии Кыргызстана по итогам 2024 года.

Партнеры и клиенты банка подчеркивают его надежность и постоянное стремление к совершенствованию, что делает его значимым игроком в финансовом секторе республики.

Лицензия № 020 НБ КР.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314155/
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