«Коммерческий Банк КСБ» удостоен двух престижных наград от компании Visa:

New Visa Principal Member — за активное развитие партнерства с международной платежной системой;

First Visa Signature Card Launch — за успешный запуск премиальной карты Visa Signature.

Являясь первым и единственным банком в Кыргызстане со швейцарским капиталом, «Коммерческий Банк КСБ» предоставляет финансовые и консультационные услуги корпоративным, институциональным и частным клиентам. Основанный в 2013 году благодаря швейцарскому инвестору — компании «Петрам Финанс», банк продолжает активно развивать банковскую индустрию страны, внедряя швейцарские традиции в свою деятельность.

Эти награды подтверждают стремительный рост банка, его инновационный подход и высокий уровень обслуживания клиентов.

Компания Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, отметила «Коммерческий Банк КСБ» среди лучших представителей банковской индустрии Кыргызстана по итогам 2024 года.

Партнеры и клиенты банка подчеркивают его надежность и постоянное стремление к совершенствованию, что делает его значимым игроком в финансовом секторе республики.

Лицензия № 020 НБ КР.