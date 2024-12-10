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Бизнес

Никаких комиссий — только выгода с картой «Элкарт» ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» представляет уникальное предложение для своих клиентов — карту «Элкарт», которая делает покупки удобными, выгодными и без лишних затрат.

Преимущества карты «Элкарт» от ЗАО «КБ КСБ»:

  • отсутствие комиссий при совершении покупок — только выгода;
  • идеальный инструмент для ежедневных покупок с экономией на каждой операции;
  • полный контроль за средствами — ваши деньги идут только на необходимые расходы.

С картой «Элкарт» от ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» вы можете экономить на каждом шаге и делать покупки без лишних затрат. Удобство, простота и выгода — все в одном!

Не упустите шанс!

Узнайте больше на сайте www.ksbc.kg и оформите свою карту уже сегодня!

№ 6001280220 от 28.02.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/313700/
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