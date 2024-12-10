«Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе

24 ноября 2024 года на площадке ССК «Выстрел» прошел чемпионат Кыргызской Республики по практической стрельбе из карабина, в котором приняли участие около 50 спортсменов из 7 регионов страны. Участники состязались в 10 сложных упражнениях и выполнили более 200 выстрелов, продемонстрировав высокое мастерство и точность.



Соревнования были организованы ССК «Выстрел» и Федерацией боевой и практической стрельбы Кыргызской Республики. ЗАО «Коммерческий Банк КСБ» принял активное участие в поддержке турнира, предоставив свою помощь в проведении мероприятия. Это участие подчеркивает приверженность банка поддержке спортивных инициатив и популяризации здорового образа жизни в Кыргызстане.

Банк продолжает активно содействовать развитию спортивной культуры и поддерживает значимые спортивные мероприятия на национальном уровне, что является важной частью его социальной ответственности и стремления к улучшению качества жизни в стране.

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