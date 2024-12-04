Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям

«Бакай Банк» запускает специальную акцию, которая поможет вам снизить расходы и сделать безналичные расчеты максимально удобными и выгодными.

Условия акции:

Период действия: со 2 декабря 2024 года по 1 июля 2025-го.

со 2 декабря 2024 года по 1 июля 2025-го. Платежи через QR-код: абсолютно бесплатно — 0 процентов.

абсолютно бесплатно — 0 процентов. Всего 1 процент комиссия при оплате другими картами: Visa, «Элкарт», MasterCard и других платежных систем.

Установив POS-терминал от «Бакай Банка», владельцы магазинов, кафе, салонов красоты, фуд-кортов, отелей и других бизнесов смогут воспользоваться уникальными условиями, которые минимизируют операционные затраты и повышают эффективность.

Преимущества работы с «Бакай Банком»:

Мобильное приложение Bakai Business: современный инструмент для управления финансами.

современный инструмент для управления финансами. контроль остатков и движения средств;



быстрые и безопасные переводы физическим и юридическим лицам;



начисление зарплаты и подписание документов, даже находясь за границей.

Простое открытие счета и интеграция решений для вашего бизнеса.

Не упустите шанс!

Минимум комиссии — максимум выгоды! Установите POS-терминал от «Бакай Банка» и ощутите все преимущества уже сегодня.

«Бакай Банк» —

Ваш банк для бизнеса.