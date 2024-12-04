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Бизнес

Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям

«Бакай Банк» запускает специальную акцию, которая поможет вам снизить расходы и сделать безналичные расчеты максимально удобными и выгодными.

Условия акции:

  • Период действия: со 2 декабря 2024 года по 1 июля 2025-го.
  • Платежи через QR-код: абсолютно бесплатно — 0 процентов.
  • Всего 1 процент комиссия при оплате другими картами: Visa, «Элкарт», MasterCard и других платежных систем.

Установив POS-терминал от «Бакай Банка», владельцы магазинов, кафе, салонов красоты, фуд-кортов, отелей и других бизнесов смогут воспользоваться уникальными условиями, которые минимизируют операционные затраты и повышают эффективность.

Преимущества работы с «Бакай Банком»:

  • Мобильное приложение Bakai Business: современный инструмент для управления финансами.
    • контроль остатков и движения средств;
    • быстрые и безопасные переводы физическим и юридическим лицам;
    • начисление зарплаты и подписание документов, даже находясь за границей.
  • Простое открытие счета и интеграция решений для вашего бизнеса.

Не упустите шанс!
Минимум комиссии — максимум выгоды! Установите POS-терминал от «Бакай Банка» и ощутите все преимущества уже сегодня.

«Бакай Банк» —
Ваш банк для бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312917/
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