Установите POS-терминал «Бакай Банка»: всего 1 процент по карточным операциям

«Бакай Банк» запускает специальную акцию, которая поможет вам снизить расходы и сделать безналичные расчеты максимально удобными и выгодными.
Условия акции:
- Период действия: со 2 декабря 2024 года по 1 июля 2025-го.
- Платежи через QR-код: абсолютно бесплатно — 0 процентов.
- Всего 1 процент комиссия при оплате другими картами: Visa, «Элкарт», MasterCard и других платежных систем.
Установив POS-терминал от «Бакай Банка», владельцы магазинов, кафе, салонов красоты, фуд-кортов, отелей и других бизнесов смогут воспользоваться уникальными условиями, которые минимизируют операционные затраты и повышают эффективность.
Преимущества работы с «Бакай Банком»:
- Мобильное приложение Bakai Business: современный инструмент для управления финансами.
- контроль остатков и движения средств;
- быстрые и безопасные переводы физическим и юридическим лицам;
- начисление зарплаты и подписание документов, даже находясь за границей.
- Простое открытие счета и интеграция решений для вашего бизнеса.
Не упустите шанс!
Минимум комиссии — максимум выгоды! Установите POS-терминал от «Бакай Банка» и ощутите все преимущества уже сегодня.
«Бакай Банк» —
Ваш банк для бизнеса.