MEGA и Государственная страховая организация подписали меморандум

Сегодня, 4 сентября, Государственный оператор сотовой связи MEGA и ОАО «Государственная страховая организация» подписали меморандум о сотрудничестве.

Официальная церемония подписания документа прошла при участии генерального директора MEGA Эльнара Субакожоева и председателя правления ОАО «Государственная страховая организация» Элдияра Калдарбекова.

Соглашение направлено на укрепление партнерских отношений между компаниями, а также на развитие совместных продуктов и услуг, которые принесут пользу гражданам.

В рамках мероприятия стороны договорились о запуске ряда совместных проектов, включая разработку инновационных страховых продуктов, интегрированных с цифровыми сервисами MEGA.

На фоне последних событий в стране вопрос страхования жилья приобретает особую актуальность. В условиях природных катаклизмов или других непредвиденных обстоятельств защита собственности становится приоритетом для многих граждан.





«Мы рады началу нового этапа в наших отношениях с ОАО «Государственная страховая организация». Этот меморандум станет основой для создания уникальных предложений, которые повысят качество жизни наших клиентов и расширят их возможности в цифровой среде», — поделился Эльнар Субакожоев.

В свою очередь Элдияр Калдарбеков отметил: «Гордимся сотрудничеством с MEGA и уверены, что наши совместные усилия позволят предложить населению самые современные и доступные страховые решения. Это партнерство даст новый импульс развитию страхового рынка и улучшит качество обслуживания наших клиентов».

Стороны уверены, что совместные усилия приведут к созданию новых возможностей для роста и развития двух государственных компаний, а также к улучшению качества обслуживания граждан Кыргызстана.