MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека

Государственная сотовая компания MEGA объявляет об обнулении комиссии при оплате питания и ремонта во всех государственных детских садах Бишкека в мобильном приложении MegaPay с 1 сентября по 30 ноября 2024 года.

Это нововведение имеет большое значение как для родителей, так и для общества в целом.

Благодаря MegaPay родители могут совершать платежи за питание и ремонт в государственных детских садах быстро и удобно, не выходя из дома. Это особенно важно в современном мире, где время — один из самых ценных ресурсов. Теперь нет необходимости стоять в очередях в банках или на почте, чтобы провести оплату.

Как оплатить:

— скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play);

— зайти в раздел «Оплата», далее «Образование»;

— выбрать нужные район и услугу;

— ввести лицевой счет ребенка (информацию можно получить в ДОО), сумму;

— при нажатии на кнопку «Продолжить» система выдает ФИО (необходимо проверить корректность);

— подтвердить платеж

или

— во всех государственных детских садах столицы размещены плакаты с QR-кодом, который необходимо отсканировать, ввести лицевой счет, сумму и подтвердить платеж.

Готово!

MegaPay не только помогает родителям, но и вносит вклад в развитие цифровой экономики Кыргызстана. Увеличение использования электронных платежей способствует формированию более прозрачной и эффективной системы обслуживания населения.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!