MEGA продолжает улучшать сеть 4G в Бишкеке и Чуйской области

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активное развитие своей сети 4G в Бишкеке и Чуйской области, стремясь обеспечить своим абонентам максимальный комфорт и высокое качество связи. В последние месяцы компания значительно усилила свои позиции на рынке телекоммуникаций, предлагая жителям региона улучшенные условия для пользования мобильным интернетом.

Одним из ключевых направлений работы стало расширение покрытия сети 4G. В Бишкеке и Чуйской области модернизированы базовые станции, что позволило увеличить зону покрытия и улучшить качество сигнала. Теперь даже в самых отдаленных районах региона абоненты MEGA могут наслаждаться стабильным и быстрым интернетом.

Кроме того, компания внедрила передовые технологии для оптимизации работы сети, что позволило снизить нагрузку на базовые станции и улучшить качество передачи данных. Это особенно важно в условиях роста числа пользователей и увеличения объемов интернет-трафика. Благодаря этому улучшению скорость мобильного интернета стала выше, а время отклика короче, что делает пользование интернетом еще более комфортным.

Продолжая улучшать сеть 4G, MEGA делает значительный вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызстана. Повышая уровень мобильного интернета, компания способствует цифровизации региона и обеспечивает жителей современными условиями для работы, обучения и развлечений.

Таким образом, усилия компании MEGA направлены на то, чтобы каждый абонент, будь то в центре Бишкека или в отдаленном уголке Чуйской области, мог воспользоваться всеми преимуществами качественной и надежной связи.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря интерактивной карте покрытия, с помощью которой легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

В свою очередь абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!