12:09
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

MEGA продолжает улучшать сеть 4G в Бишкеке и Чуйской области

Государственный оператор сотовой связи MEGA продолжает активное развитие своей сети 4G в Бишкеке и Чуйской области, стремясь обеспечить своим абонентам максимальный комфорт и высокое качество связи. В последние месяцы компания значительно усилила свои позиции на рынке телекоммуникаций, предлагая жителям региона улучшенные условия для пользования мобильным интернетом.

Одним из ключевых направлений работы стало расширение покрытия сети 4G. В Бишкеке и Чуйской области модернизированы базовые станции, что позволило увеличить зону покрытия и улучшить качество сигнала. Теперь даже в самых отдаленных районах региона абоненты MEGA могут наслаждаться стабильным и быстрым интернетом.

Кроме того, компания внедрила передовые технологии для оптимизации работы сети, что позволило снизить нагрузку на базовые станции и улучшить качество передачи данных. Это особенно важно в условиях роста числа пользователей и увеличения объемов интернет-трафика. Благодаря этому улучшению скорость мобильного интернета стала выше, а время отклика короче, что делает пользование интернетом еще более комфортным.

Продолжая улучшать сеть 4G, MEGA делает значительный вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызстана. Повышая уровень мобильного интернета, компания способствует цифровизации региона и обеспечивает жителей современными условиями для работы, обучения и развлечений.

Таким образом, усилия компании MEGA направлены на то, чтобы каждый абонент, будь то в центре Бишкека или в отдаленном уголке Чуйской области, мог воспользоваться всеми преимуществами качественной и надежной связи.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети всегда можно получить на официальном сайте MEGA в онлайн-режиме благодаря интерактивной карте покрытия, с помощью которой легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии по всему Кыргызстану.

В свою очередь абоненты MEGA могут направлять пожелания относительно населенных пунктов, нуждающихся в усилении покрытия сети, связавшись с контакт-центром компании по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302626/
просмотров: 6133
Версия для печати
Материалы по теме
Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
MEGA приглашает на уникальный концерт скрипача Даниэля Лозаковича
Оплачивайте налоги без комиссии через MegaPay
«Ишкер 24» дополнен новыми налоговыми сервисами для предпринимателей
«Кибербезопасный мир»: юные айтишники посетили MEGA
5G в Кыргызстане: почему рано переходить на новое поколение связи
Бонусы в MegaPay: как эффективно использовать накопленные баллы
MEGA поздравляет всех медалистов и участников Олимпийских игр в Париже!
Участвуй в MEGA-конкурсе и выиграй крутые призы!
Быстро и удобно оплачивайте автоналог через MegaPay
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:08
Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят президента осушить канал Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят пр...
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год