12:07
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

Оператор О! проясняет ситуацию с незарегистрированными телефонами

С учетом массовых жалоб, поступающих в контакт-центр, Мобильный оператор О! информирует о том, что блокировка доступа незарегистрированных телефонов к мобильным сетям осуществляется ГКНБ – уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения национальной безопасности, который является держателем базы данных Государственной системы идентификации устройств (ГСИ). 

Мобильный оператор не блокирует услуги связи. Ваши SIM-карты и абонентские номера остаются рабочими и могут быть использованы в любых зарегистрированных устройствах. Для этого просто переставьте вашу SIM-карту в другой мобильный телефон, IMEI-коды которого зарегистрированы в системе ГСИ.

Если вы столкнулись с проблемой блокировки телефона:

1) попробуйте перезагрузить (включить и выключить телефон), если вы пользовались хотя бы одним слотом телефона до 25 июня 2024 года (до запуска системы ГСИ) и этот слот должен был быть зарегистрирован автоматически;

2) если ваш телефон не зарегистрирован и заблокировался, вы можете переставить вашу SIM-карту в другой зарегистрированный телефон и пройти процедуру платной регистрации заблокированного устройства на сайте www.imei.kg (необходимо будет указать IMEI всех слотов вашего незарегистрированного телефонного аппарата);

3) если у вас возникли проблемы с процедурой регистрации, вы можете обратиться в любой О!Store. Сотрудники компании помогут вам заполнить формы и провести регистрацию на сайте ГСИ.

Проверить текущий статус регистрации вашего телефона в ГСИ можно, набрав команду *5656#, в приложении «Мой О!» или на сайте www.imei.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302236/
просмотров: 14383
Версия для печати
Материалы по теме
Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Стартовал новый поток бесплатной стажировки в О! — Java Backend Developer 6.0
Открыт набор на бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 — Automation от О!
До 15 августа все телефоны в КР должны быть зарегистрированы
Пополняйте баланс абонента О! из-за границы в приложении «СберБанк Онлайн»
Мобильный оператор О! — лидер по охвату и емкости сети в Кыргызстане
О! напоминает: мобильные телефоны можно зарегистрировать только до 15 августа
Купи смартфон — забери подарок! Летняя акция от O!Store
Не беспокойтесь о регистрации смартфона, покупая его в O!Store
Мобильный оператор О! назвал важные правила защиты от телефонных мошенников
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пыта...
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год
11:20
Суд продлил арест Райымбеку Матраимову еще на два месяца