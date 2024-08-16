Оператор О! проясняет ситуацию с незарегистрированными телефонами

С учетом массовых жалоб, поступающих в контакт-центр, Мобильный оператор О! информирует о том, что блокировка доступа незарегистрированных телефонов к мобильным сетям осуществляется ГКНБ – уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения национальной безопасности, который является держателем базы данных Государственной системы идентификации устройств (ГСИ).

Мобильный оператор не блокирует услуги связи. Ваши SIM-карты и абонентские номера остаются рабочими и могут быть использованы в любых зарегистрированных устройствах. Для этого просто переставьте вашу SIM-карту в другой мобильный телефон, IMEI-коды которого зарегистрированы в системе ГСИ.

Если вы столкнулись с проблемой блокировки телефона:

1) попробуйте перезагрузить (включить и выключить телефон), если вы пользовались хотя бы одним слотом телефона до 25 июня 2024 года (до запуска системы ГСИ) и этот слот должен был быть зарегистрирован автоматически;

2) если ваш телефон не зарегистрирован и заблокировался, вы можете переставить вашу SIM-карту в другой зарегистрированный телефон и пройти процедуру платной регистрации заблокированного устройства на сайте www.imei.kg (необходимо будет указать IMEI всех слотов вашего незарегистрированного телефонного аппарата);

3) если у вас возникли проблемы с процедурой регистрации, вы можете обратиться в любой О!Store. Сотрудники компании помогут вам заполнить формы и провести регистрацию на сайте ГСИ.

Проверить текущий статус регистрации вашего телефона в ГСИ можно, набрав команду *5656#, в приложении «Мой О!» или на сайте www.imei.kg.