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Бизнес

Быстро и удобно оплачивайте автоналог через MegaPay

Время не стоит на месте, и наши привычки тоже меняются. Оплата налогов больше не должна быть утомительным процессом с очередями.

MegaPay (доступно в App Store и Google Play) — надежный партнер в упрощении финансовых операций. Забудьте о долгих очередях и бумажной волоките.

С MegaPay вы можете оплачивать автоналог в любое время и в любом месте, используя ваш смартфон. Интуитивно понятный интерфейс нашего приложения делает процесс оплаты простым и быстрым.

Ваши финансовые данные под надежной защитой. MegaPay использует передовые технологии шифрования и защиты сведений, чтобы обеспечить безопасность ваших транзакций. Вы можете быть уверены, что ваши средства в полной безопасности.

Как оплатить налог на авто через MegaPay:

  • • откройте раздел «Сервисы», затем выберите вкладку «Оплата налога на имущество»;
  • • выберите налог на транспортное средство;
  • • далее нужный вид транспорта, налоговый период, введите ИНН и государственный номер авто.

Сумма налогов будет рассчитана автоматически, вам лишь остается подтвердить платеж.

Комиссия за платеж составляет 20 сомов.

Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/301459/
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