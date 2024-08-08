Быстро и удобно оплачивайте автоналог через MegaPay

Время не стоит на месте, и наши привычки тоже меняются. Оплата налогов больше не должна быть утомительным процессом с очередями.
MegaPay (доступно в App Store и Google Play) — надежный партнер в упрощении финансовых операций. Забудьте о долгих очередях и бумажной волоките.
С MegaPay вы можете оплачивать автоналог в любое время и в любом месте, используя ваш смартфон. Интуитивно понятный интерфейс нашего приложения делает процесс оплаты простым и быстрым.
Ваши финансовые данные под надежной защитой. MegaPay использует передовые технологии шифрования и защиты сведений, чтобы обеспечить безопасность ваших транзакций. Вы можете быть уверены, что ваши средства в полной безопасности.
Как оплатить налог на авто через MegaPay:
- • откройте раздел «Сервисы», затем выберите вкладку «Оплата налога на имущество»;
- • выберите налог на транспортное средство;
- • далее нужный вид транспорта, налоговый период, введите ИНН и государственный номер авто.
Сумма налогов будет рассчитана автоматически, вам лишь остается подтвердить платеж.
Комиссия за платеж составляет 20 сомов.
Квитанция об оплате сохранится в «Истории платежей», при необходимости сгенерированный чек можно распечатать. Статус платежа также можно проверить на сайте ГНС по ИНН, номеру реквизита и дате чека.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.